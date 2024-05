OBRAZEM: Neobvyklá barva. Pole hodinu od Blanska je růžové

Dodal, že voda je v současnosti velmi cenná komodita a obec by ji měla mít pod vlastní kontrolou. „Nevíme například, jaké množství vody ze zdrojů na našem území odtéká jinam a zda se pak do obnovy infrastruktury v režii svazku vrací zpět adekvátní náhrada. Jestli prostě léta nedotujeme něco jiného mimo Černou Horu. Zdá se nám, že je to celé neprůhledné. Myslíme si, že by obec hospodaření s vodou zvládla. Podobně jako v Kunštátě, který tak před lety ze svazku vystoupil. Pokud by zůstal i velký odběratel, místní pivovar, tak by ještě vydělalo na další potřebné investice přímo v Černé Hoře,“ poznamenal Musil.

Část obyvatel je rozčarovaná ze současného přístupu vedení obce. Tvrdí, že nejsou dostatečně informování a další postup je velmi nejasný. „Přijde mi, že obec si nechce přidělávat starosti a nekoná. Do plánů rozvoje na dalších šest let nebyla tato problematika na jednání zastupitelstva vůbec zařazena. Prosakují informace, že se snad dokonce uvažuje o opětovném vstoupení do svazku. To mi hlava nebere. Obec by se v tom případě nechovala jako řádný hospodář. Čekal jsem, že se vypracuje nějaká analýza současného stavu a navrhnou řešení. Budou se zajímat o to, jak případně s vodou hospodařit po svém. Uspořádá se beseda s odborníky, kteří místním vysvětlí co a jak. Pokud bychom měli v rukách reálná čísla a výpočty, které nás přesvědčí, že provozovat to vlastními silami je neekonomické, tak to vezmu. Ale nic z toho se zatím nestalo,“ sdělil jeden z místních Pavel Hlaváček.

Poznamenal, že vodohospodářský majetek, který sloužil výhradně obci, přešel na obec podle zákona ČNR č. 172/1991 SB. „Podle tohoto zákona byly obce povinny vyjádřit souhlas s účastí ve svazcích a privatizačních projekt musel obsahovat návrh stanov a zakladatelské listiny. V případě absolutní neplatnosti podpisu zakladatelské smlouvy se otevírá otázka platnosti celého privatizačního projektu či jeho části týkající se konkrétní obce,“ uvedl muž.

Na dotazy Deníku, jak bude dál městys postupovat, odpověděla starostka Černé Hory Petra Švancarová velmi stručně. „V současné době probíhají intenzivní jednání s právními zástupci našeho městyse a o dalším postupu. V souladu s doporučením advokátní kanceláře také budeme postupovat,“ sdělila.

Podle tajemníka svazku Petra Tioky svazek zatím další kroky neprovedl, protože rozhodnutí není konečné. Uvedl, že stanovisko soudu pro svazek znamená, že veškerý vodohospodářský majetek přešel v rámci privatizačního protokolu z Fondu národního majetku přímo na svazek. „Protože Černá Hora nebyla členem svazku, neměla a nemá z hlediska vlastnictví s tímto majetkem nic společného,“ napsal Deníku Tioka.

Doplnil, že svazek se opakovaně snažil na majetkovém vyrovnání dohodnout, ale ze strany Černá Hory přicházely jen další žaloby. „Vzhledem k tomu, že Černá Hora nebyla členem svazku, tedy pokud tak bude znít konečné rozhodnutí soudu, je potřeba, aby obec komunikovala se svazkem o podmínkách vydání, respektive převedení oddělitelného majetku. Tedy toho majetku, který slouží k zásobování pouze Černé Hory. Společný majetek musí logicky zůstat vždy v majetku Svazku, neb slouží k zásobování i jiných obcí,“ informoval tajemník svazku.

Vodovod Černé Hory je propojen se skupinovým vodovodem Blansko, respektive s přivaděčem Bořitov – Blansko. Na něj se zanedlouho napojí ještě Lysice, Drnovice a Voděrady. Na otázku, zda se svazek v současnosti podobně soudí i s jinou obcí uvedl Tioka, že nikoliv. „Obce v posledním období do svazku naopak vstupují. V loňském roce vstoupilo nebo majetek převedlo pět obcí, letos požádaly o vstup další obce,“ uzavřel Tioka.

Soudní spory o majetek vedli před lety také v Kunštátě. Tam už s vodou hospodaří několik let samostatně a podle starosty Zdeňka Wettera to bylo dobré rozhodnutí. „S odstupem času jsme s tímto krokem spokojení. Peníze, co vybere za vodu, investujeme zpět. Je to pružnější a jsme svými pány. Ztrátové to není. Zástupci Černé Hory s námi v minulosti komunikovali a svoji situaci konzultovali. Mají tam ale jiné podmínky. Důležité slovo má pivovar jako velký odběratel a také je tam složitější otázka vodních zdrojů a napojení okolních obcí,“ poznamenal Wetter.