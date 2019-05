A to je jeden z důvodů, proč ceny rostou. „Ceny bytů jdou stále nahoru. Lidé v Blansku je už prodávají méně a to se odráží i v cenách podnájmů. Navíc řada lidí si vlastní bydlení nemůže dovolit a volí podnájem. Jenže poptávka převyšuje nabídku,“ uvedl realitní makléř Miloš Polák.

V současnosti dosahuje průměrná výše nájemného na Blanensku podle srovnání Deníku Rovnost 187 korun za metr čtvereční a měsíc. To je asi o čtvrtinu víc než po loňském propadu cen. Na Svitavsku je to 161 korun a na Vyškovsku 154 korun.

Podle odborníků je nájemní bydlení v zahraničí rozšířenější než u nás, kde zatím převládá trend vlastního bydlení. Za cenu zadlužení na dlouhé roky dopředu. „Já se rozhodl pro hypotéku a bydlení ve vlastním. I když je to závazek na dlouhou dobu. Platba je ovšem srovnatelná s tím, co bych platil v podnájmu. Rozdíl je v tom, že investuji do svého bytu a ne do cizí kapsy,“ řekl Martin Fořtík z Blanska.

Kompletní téma o cenách nájemního bydlení si přečtěte ve čtvrtečním (30.6.2019) tištěném Blanenském Deníku Rovnost.