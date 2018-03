Centrum podpory řemesel bude na místě haly. Rady o dotacích vyjdou na 400 tisíc

Brno /ROZHOVOR NA KONCI TÝDNE/ – Nejmladší profesorka, prorektorka a nyní i rektorka. Devětatřicetiletá Danuše Nerudová se před měsícem stala první ženou v čele brněnské Mendelovy univerzity. Vysoké školy podle ní ve společnosti sehrávají zásadní roli. „Musí se podílet na veřejném dění. Je třeba také lidem vysvětlovat, že stavět nás do role nějakých elit je hloupost. Nejsme elity, jsme naopak těmi, kteří by se měli společnost snažit spojovat, když už to nepřichází z vedení státu,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost.