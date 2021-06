Centrem Blanska mohou auta opět jezdit. Od víkendu běžní motoristé, od úterý také městská hromadná doprava.

Centrum Blanska je průjezdné. Po třech měsících. | Foto: Se souhlasem Města Blanska

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů silnic je u konce. Město a Svazek vodovodů a kanalizací stály práce kolem osmnácti milionů korun. „Vodovod v této části města byl z roku 1935. Oprava už proto byla skutečně potřebná. Pokud by se nyní neprovedla, určitě by se k ní muselo přistoupit v průběhu nejdéle dvou či tří let. I po odkrytí povrchu se ukázalo, že potrubí zde bylo opravdu zastaralé,” informoval blanenský místostarosta Ivo Polák.