Jeho vypracování zajistí do konce dubna městská společnost Služby Boskovice, která má výstavbu nového střediska a vytápění domácnosti v Boskovicích na starosti. „Po všech těch turbulencích, které v éteru proběhly, jsme se rozhodli pro audit této veřejné zakázky. Předpokládám, že hloubkovou kontrolu udělá i poskytovatel dotace,“ uvedl ve středu boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Jednatel společnosti Služby Boskovice Milan Strya Deníku řekl, že je to pro něj nová informace a podrobnosti zadání auditu zatím nezná. „V tuto chvíli k tomu nemám, co říct. Rada o auditu rozhodla v úterý a vedení města se mnou o něm ještě nejednalo. Dozvěděl jsem se to jen bleskově od tajemníka,“ dodal Strya.

Po auditu volali také opoziční zastupitelé města. „Podle mého je audit na místě. Celý projekt provází řada nejasností a nesrovnalostí. Vypadá to, že nebyl dobře připravený, ale nevím, jaké bylo zadání a další okolnosti. Audit by měl poukázat na případná pochybení a také kdo je za ně zodpovědný,“ řekl zastupitel za KSČM Vladimír Farský.

Oprášený starý záměr

Podle Štěpána Bruse ze společnosti Mix Max Energetika, která vypracovala na nové středisko projekt, město oprášilo několik let starý záměr. Na jeho aktualizaci však bylo vzhledem k vypsanému termínu dotace málo času. Řada věcí se tak řešila za pochodu a dělníci v terénu hned od začátku naráželi na řadu komplikací. Ty celou stavbu prodražily. „Některé věci jdou za námi. Řeší se to. Jedná se zhruba o částku 150 tisíc korun,“ uvedl na jednání zastupitelstva Brus.

Zároveň dodal, že návratnost této investice je pro město do deseti let. Na nové středisko centrálního vytápění museli Boskovičtí navýšit původní úvěr o osm milionů korun. Zvýšila se tak i roční splátka. Z 1,9 na 2,7 milionu korun.

Nové středisko už podle Milana Stryi funguje ve zkušebním provozu. Kompletně dokončeno má být nejpozději v dubnu. Nahradí čtyři zastaralé kotelny. Elektřinou a teplem bude zásobovat například nedaleké lázně, saunu, školu, městský úřad a školu v ulici 9. května. „Z dlouhodobého horizontu je to ekonomičtější řešení. A také efektivnější, co se týká využití vyrobené energie. Budeme zpracovávat také veškerou fotovoltaiku, která dosud přetékala do sítě, protože ji spotřebujeme sami,“ uvedl nedávno Strya.

Dosavadní síť kotelen, které vytápěly asi třetinu boskovických domácností, převzala koncem loňského roku právě městská společnost Služby Boskovice. Od společnosti ZT Energy. Vedení města se s touto společností dostalo před časem do sporu ohledně ceny tepla. Přes dva roky už řeší celou záležitost Energetický regulační úřad.