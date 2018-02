Celý život znali jen tmu a klec. Zubožení psi z množírny našli azyl v hospici

Bukovinka – Psí hospic v Bukovince se nyní stará o týrané psy z množírny na Vysočině. Zubožená zvířata se už pomalu začínají zotavovat.

V přepravce leží malý hnědý pes. Kůži má plnou strupů a boláků, z očí a čenichu mu teče hnis, těžce dýchá. V takovém stavu bylo deset vyděšených a podvyživených zvířat z množírny v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku, když našla útočiště v Bukovince na Blanensku.

Říkají jim Kameňáčci. „Byla to banda počůránků, krčili se, nenechali na sebe sáhnout,“ vzpomíná na první chvíle Eliška Vafková z psího hospicu Dejte nám šanci.

Desítku psů různých ras, kteří celý život žili potmě ve sklepě v malých klecích, přivezli prvního února. V úterý k nim přibyl ještě jeden: Lupínek.

Psí hospic Dejte nám šanci

• Psí hospic v Bukovince poskytuje už dva roky domov starým, týraným a handicapovaným psům.

• Nyní se stará o 32 zvířat. Útočiště tam našlo i 11 z 212 týraných psů z množírny v Kamenici nad Lipou.

• Lidé tam můžou přijít na brigádu nebo besedu, vzít psa na procházku, pomazlit se s ním nebo ho rovnou adoptovat.

• Hospic se neobejde bez pomoci, dárci mohou přispět na jeho konto.

Zvířata podle Vafkové nikdo neodčervil a neočkoval, měla deformované drápky a ochablé svaly. Některá mají nemocné zuby, další jsou úplně bezzubá. Uši mají okousané, těla plná boláků, jsou slepá nebo poloslepá. „Kdo to nezažil, nedokáže si představit ten neskutečný zápach, výkaly všude, špínu. Vyděšená zvířata se snažila někam utéct nebo naopak apaticky ležela, odevzdaná svému osudu,“ popisuje otřesné podmínky v množírně Vafková.

Kameňáčky prohlédl veterinář, odebral jim krev a některým naordinoval antibiotika. Čeká je kastrace a trhání zubů. „Neznají ani zahradu, kontakt s člověkem. Ale jsou mladí a zvědaví, věřím, že se přizpůsobí,“ doufá Vafková.

Její svěřenci jí už dělají radost. „Je to zážitek, každý den je vidět pokrok. Dřív se báli, teď když přijdu, vrtí ocáskem, hrají si s míčkem,“ říká spokojeně.

V Kamenici objevili veterináři při domovní prohlídce dvě stovky zubožených psů, o které se už starají organizace na ochranu zvířat z celé České republiky. Chovatelku stíhá policie. Vafková doufá, že tento případ zvedne zájem o pochybné chovy zvířat. „Dokud budou lidé kupovat na internetu levná štěňata, budou existovat. Každý, kdo si chce pořídit parťáka, ať se zajímá o to, kde vyrůstal, jak to tam vypadá. Nepřebírejte štěně někde na benzínce, buďte vlezlí, trvejte na návštěvě. Je to důležité,“ vyzývá všechny zájemce o psího kamaráda Eliška Vafková.

HROZÍ I VĚZENÍ

České zákony neznají pojem množírna nebo nezákonné množení psů. Neexistuje omezení počtu zvířat ani podmínky, ve kterých můžou chovatelé psy chovat a prodávat. „Vše se řídí posouzením podmínek chovu a stavu zvířat na místě v čase kontroly,“ vysvětlil mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.

Chovatelům, kteří se proviní proti zákonu hrozí pokuta ve výši až půl milionu korun. Pokud jde o přestupek. „Nejzávažnější případy, mezi které případ z Kamenice patří, lze posuzovat jako trestný čin. Pachatelům hrozí nepodmíněný trest,“ dodal Majer.

V regionu nejsou podobné kauzy časté. Policisté na Vyškovsku loni žádný nevyšetřovali, jejich blanenští kolegové jeden. „V Kulířově na uzavřeném dvoře u rodinného domu někdo dal psovi jed. Zvíře v následujících dnech pošlo,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Zámečník.