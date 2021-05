„Samozřejmě mám obavy. Není to žádná chřipečka. Zrovna minulý týden mi zemřeli s kovidem dva kamarádi. Sice měli další zdravotní komplikace, ale kovid to urychlil,“ řekl Deníku pětašedesátiletý Karel Ťoupek z Blanska.

Jeho partnerka v podobném věku se k očkování registrovala u praktického lékaře a podle Ťoupka na první dávku vakcíny stále ještě čeká. „To mi hodně vadí, že očkování v centrech a nemocnicích není zkoordinované s praktickými lékaři. Rozumím tomu, že vše brzdí nedostatek vakcín. Podle mě je za tím ale neschopnost našeho státního aparátu. Zdravotníci jsou v tom nevinně a vůbec jim současnou situaci nezávidím,“ dodal muž.

Blanenské velkokapacitní centrum funguje měsíc. Za tu dobu v něm zdravotníci naočkovali přes 5 200 vakcín. Od poloviny února do prvního dubna dalších zhruba 3 800 v tamní městské nemocnici, odkud se pak očkování přesunulo do sportovní haly. „Věříme, že čísla budou postupně narůstat daleko rychleji. Nyní už se mohou na očkování registrovat zájemci starší padesáti let a postupně budou přibývat další skupiny,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Na příští týden by se jen v Blansku mělo aplikovat téměř dva tisíce vakcín. To však podle Komárkové není maximální kapacita očkovacího centra. To by při plné vytíženosti mohlo zvládnout kolem osmi set naočkovaných lidí denně. „Čeká se na vyšší zájem o očkování a masivní dodávky vakcín. Aktuálně zájemci, kteří se zaregistrují, čekají na první očkování v Blanku v řádu dnů,“ dodala Komárková.

V nemocnici v sousedních Boskovicích zatím naočkovali přes devět tisíc vakcín. Podle jednatele městské nemocnice Dana Štěpánského počet hospitalizovaných lidí s koronavirem viditelně klesá. Ve čtvrtek tam leželo jedenáct pacientů. Z toho tři vyžadovali intenzivní péči. „Uvolňuje nám to ruce ohledně volných lůžek a operací. Zatím provádíme operativní zákroky, které nevyžadují hospitalizaci. Ortopedických operací je minimum. Jedná se o drobnější chirurgické a gynekologické zákroky,“ řekl Štěpánský.

Ještě na začátku dubna v Boskovicích leželo šedesát pacientů s koronavirem. Zhruba čtvrtina tehdy vyžadovala intenzivní péči zdravotníků.

Velkým tématem je také testování dětí ve školách. Řada z nich v regionu vyměnila státem dodávané antigenní testy za testy PCR. Jsou spolehlivější, musí však na ně sehnat peníze. Jednou z nich je škola v Drnovicích na Blanensku, která s PCR testování začala v pondělí. Bude jen jedenkrát týdně a zajistí ho výtěr slin z povrchu jazyka. Děti ho zvládnou samy. „V rámci školního testování se projevily antigenní testy jako naprosto nevhodné. Mnozí odborníci na tuto skutečnost upozorňovali. Záchyt je téměř nulový. Rozhodla jsem se proto objednat testování našich několikanásobně citlivějšími testy PCR,“ uvedla tamní starostka Lenka Růžičková.