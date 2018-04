Často si musí přivydělávat. Důchody na jižní Moravě jsou čtvrté nejnižší v zemi

Všeobecní administrativní pracovníci asistentka/asistent ředitele. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou., Náplň práce: administrativní činnost vyplývající z provozu sekretariátu (vyřizování e-mailů, telefonátů, správa el. knih jízd, tvorba zápisů z jednání), zabezpečování projektů přes ÚP, personalistika (příjem zaměstnanců, tvorba pracovních smluv, evidence, plány školení, základní znalost zákoníku práce), správa dokumentace (vydávání řízených dokumentů, evidence, archivace apod..). , Požadujeme znalost práce na PC (MS Office, tabulky, formátování, revize), samostatnost, zodpovědnost, loajální přístup. Výhodou znalost AJ, psaní všemi deseti., Zaměstnanecké výhody: firemní obědy, příplatky dle prémiového řádu., CV zasílejte na e-mail: bestb@bestb.cz. Pracoviště: Best - business,a.s. - pracoviště kunštát, Zbraslavecká, č.p. 777, 679 72 Kunštát na Moravě. Informace: Kateřina Pokojová, +420 516 462 165,516 462 264.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů obsluha CNC ohraňovacího stroje. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Praxe vítána, možnost zaučení, znalost čtení výkresů výhodou, ochota učit se, flexibilita. , Nabízíme: zázemí silné zahraniční společnosti, práci ve stabilní a perspektivní firmě, zajímavé finanční ohodnocení s možností růstu, balíček zaměstnaneckých benefitů. , Nástupní mzda od 112 Kč do 118 Kč/hod, dle zkušeností a praxe.. Pracoviště: Itab shop concept cz, a.s., Chrudichromská, č.p. 2364, 680 01 Boskovice. Informace: Jana Kučerová, +420 516 805 851.

Účetní finanční a investiční finanční referent/ka - pokladní, inventarizace. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemnice Městského úřadu Adamov vyhlašuje výběrové řízení na funkci:, finanční referent/ka - pokladní, inventarizace , Místo výkonu práce: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, Platové podmínky: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 8)., Termín nástupu: dle dohody, Předpoklady:, fyzická osoba se státním občanstvím ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a která dále:, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, Požadované vzdělání: ÚSO, nejlépe ekonomického směru , Další požadované znalosti a dovednosti: , praxe v oboru, , znalost práce na PC - Word, Excel, internet, MUNIS, , samostatnost při práci, , komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi, , samostatnost, spolehlivost, pečlivost, , řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič., Výhodou: znalost účetnictví územních samosprávných celků, Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, místo trvalého pobytu, telefonní a e-mailové spojení, datum, podpis., K přihlášce doložte: strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. , , Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov nebo předejte na podatelně Městského úřadu Adamov: nejpozději do 4.5.2018 do 14.00 hod., Obálku označte heslem "Výběrové řízení - finanční referent"., Bližší informace o pracovní pozici jsou uvedeny na www.adamov.cz, odbor ekonomický, nebo na tel.: 516499623, 723010631, případně na adrese: tajemnik@adamov.cz., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.. Pracoviště: Město adamov, Pod Horkou, č.p. 101, 679 04 Adamov 1. Informace: Tajemník, +420 516 499 623,723 010 631.