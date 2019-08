Blansko – Pouze v jednom směru nově projedou řidiči v části blanenské ulice Rodkovského. Levý jízdní pruh v úseku ve směru od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po křižovatku se Sadovou ulicí nahradilo parkoviště.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

To by mělo sloužit zejména rodičům, kteří vezou své děti do nedaleké základní a mateřské školy. „Úsek vymezuje dopravní značka. Rodiče tam zaparkují v pracovních dnech od sedmi hodin ráno do pěti odpoledne,“ řekl mluvčí Blanska Ondřej Požár.