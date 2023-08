Nyní musel Vaněk část figur přesunout z palouku o kus dál. Na původním místě chce totiž Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny letos na podzim odhalit pomníček významnému lesníkovi Jiřímu Truhlářovi. Stane se součástí Lesního slavína. Mezi návštěvníky přírodní zoo to vyvolalo velkou diskuzi. „Na palouk chodí hodně lidí a myslím, že by se měl najít nějaký kompromis. Proti pomníčkům nic nemám. Pokud nebude nějak rozměrný, nevidím důvod, proč by se tam nemohlo vejít vše najednou. Například pomníček u cesty a dřevěná zvířata na palouku,“ uvedla Jana Buřtová z Blanska, která místo navštěvuje s manželem a malým synem.