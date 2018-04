Čápice Matylda přiletěla ze Slovenska zpět do Jedovnic

Jedovnice /FOTOGALERIE/ – Vlastní webové stránky, živý přenos z kamery a spoustu diváků. Tím se může chlubit čapí pár, který se o víkendu uhnízdil na komíně mateřské školy v Jedovnicích na Blanensku. Čápi bílí tam hnízdí už deset let. „Přilétají vždy v dubnu. Jsou to různé páry,“ upozornila ředitelka mateřinky Jitka Kučerová.

Opakovaně se na komín vracela třeba dvojice, kterou Jedovničtí pojmenovali Mařenka a Pepíček. Opeřenci, která se v městysi objevili o víkendu, dostali jména Matylda a Václav. „Na jejich počest nově vznikl i obraz malířky Věry Kocmanové z Rudice. Vystavíme ho ve školce,“ pokračovala Kučerová.



Podle zjištění ornitologů přiletěla Matylda ze Slovenska. „Kolega to zjistil podle kroužku na noze. Pochází od Trebišova,“ uvedl ornitolog René Bedan.



Výskyt čápů bílých je podle něj v regionu běžný. „Další hnízdí například v Lysicích, Boskovicích, Letovicích či Černé Hoře,“ upřesnil odborník.

Děti ptáky můžou sledovat na interaktivní tabuli i obrazovce televize. „Radši se ně díváme z okna“ svěřila se Karolína ze třídy Hastrmánků.



Tento týden si ve školce měli vyprávět o dopravě. Čapí návštěva plány změnila. „Vyrobili jsme jejich loutky a učili se o nich písničku,“ dodala žačka.



Čapí příběh začal v Jedovnicích v roce 2008. Zaměstnanci školky si všimli dvojice čápů, která kroužila kolem komína. „Hasiči a ochránci přírody na něj dali velkou pneumatiku. Na ni si ptáci postavili hnízdo,“ vzpomínala Kučerová.



Dva roky poté napadlo zástupce školky a rodiče, že by bylo dobré ukázat dětem život čápů zblízka. Zaměstnanci radnice na střechu namontovali kameru. „Před pěti lety jsme ji vyměnili za novější model s vyšším rozlišením. Do dvou let zase nainstalujeme lepší,“ řekl Josef Matuška z jedovnického infokanálu.