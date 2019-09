Cenu realitní kancelář neupřesnila. Uvedla pouze, že se nemovitost prodává za místní cenu stavebního pozemku. „Můžete zde vybudovat wellness centrum, školící centrum, restauraci a hostům zároveň zajistit krásné ubytování na úrovni,“ uvedla v nabídce realitní kancelář.

Pivovar vlastní boskovická firma Adonis JLPM. Poslední léta je objekt bez využití.

Loni se objekt, který pochází ze 17. století a zachovalo se v něm mnoho cenných původních prvků, stal kulturní památkou. Na to by měl podle boskovického městského architekta Zdeňka Fránka myslet i nový majitel. „Kdo pivovar koupí, ten by měl při přestavbě sebrat veškeré své svědomí. Záleží také na architektech, kteří často podléhají investorovi. Přestavět takový historický objekt umí jeden ze sta,“ podotkl Fránek.