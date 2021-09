Nedávno jste slavnostně otevírali novou školku se dvěma třídami. Co dalšího chcete dětem a rodičům ještě v budoucnu nabídnout?

Dokončili jsme nedávno také první etapu rozšíření multifunkčního sportovního areálu. Při pozemkových úpravách jsme vyměnili obecní pole za zanedbanou plochu, kde dříve bývala skládka, nálety a nepořádek. Nechali jsme tam vybudovat bruslařský ovál, kde trenéři z Brna trénují naše děti. Úpravy stály asi dva a půl milionu. Nové sportoviště navazuje na sousední areál, kde je travnaté fotbalové hřiště, tenisový kurt a hřiště s umělý povrchem. Máme tam i klubovnu se sociálkami, pergolou a zázemím na pořádání kulturních akcí.

A druhá etapa?

K in-linovému okruhu chceme přidat ještě dětské herní prvky. Vybudovat venkovní učebnu pro naši školku, mostek přes potok. Bude to opět v rozsahu zhruba dvou a půl milionu korun. Dva miliony už máme přislíbené z dotací. Tato plocha a okolí má podle mého navíc velký potenciál do budoucna. Rádi bychom tam postavili bytový dům.

Proč a pro koho?

Místní lidé si ho opakovaně přáli v anketách. Chceme ho vybudovat pro místní seniory, aby dožili v naší obci. V bezbariérových bytech za pomoci terénních pracovníků. Zajistíme jim střechu nad hlavou a stravování, obědy z naší školky, kde máme moderně vybavenou kuchyň. Vize je taková, že stáří stráví aktivně. Právě proto se výstavba hodí do plochy poblíž sportovního areálu. Důchodci se tam navíc už pravidelně schází v klubovně, hrají pétanque, šachy, pořádají výlety. Takto by byli mezi mladými lidmi, co tam chodí sportovat a dětmi. Byty tam plánujeme samozřejmě i pro maminky s dětmi, mladé rodiny. V domě by bylo deset bytů.

V jaké je tento projekt fázi?

Projekt připravujeme ke stavebnímu povolení. Do konce roku chceme poslat žádost o dotaci. Výzva ale zatím nebyla vypsaná. Původní odhad nákladů byl kolem patnácti milionů korun, ale ceny materiálu raketově rostou. Školu jsme postavili za minutu dvanáct. Bytový dům se s ohledem na současný vývoj cen zřejmě přehoupne přes dvacet milionů. Obec ale nemá nějaké zásadní dluhy. Školku pokryla z velké části dotace a splácíme úvěr, který nás neohrožuje. Než se bytový dům začne stavět, tak už budeme mít volnější ruce a úvěr případně rozšíříme. Klíčové je ale získání dotace.

V úvodu jste zmínila pozemkové úpravy. Ty jsou často spojené s budováním nových cest. Jak je na tom Spešov?

Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a sousedním Rájcem-Jestřebím chystáme dvě nové cesty. Vznikne takový upravený okruh osazený zelení, který kromě zemědělců a jejich příjezdů na pozemky využijí určitě i místní lidé k procházkám. Maminky s kočárky nebo cyklisté. V případě nouze tudy může projet i sanitka. Když v horním konci obce jdou na železničním přejezdu závory dolů, je takto tato část Spešova prakticky odříznutá.

Před několika lety se vedla diskuze o tom, že Spešov sice stojí u železnice, ale vlak tam nezastavuje. Je toto téma stále aktuální?

Ano je. Nárůst automobilové dopravy je ohromný. Rodiny mají dvě, tři auta a silnice jsou strašně zasekané. Dostat se do Brna je často velmi zdlouhavé. Vlakem jsou tam lidé v centru podstatně dřív. Naše obec je u trati. Blokují nás ochranná pásma, hluk a žádnou výhodu vlastně díky trati nemáme. Když jsou na přejezdu dole závory, je horní konec obce odříznutý. Chceme se pokusit vyvolat na kraji jednání, zda by u nás mohla být vlaková zastávka. Máme studii od drah, prostor na vybudování zastávky tu máme.

Vlakové zastávky jsou ale v sousední Dolní Lhotě i Rájci-Jestřebí. Obě poměrně blízko. Něco přes kilometr?

To je sice pravda, ale třeba pro starší lidi nebo maminky s kočárky je i tato vzdálenost problém. Neříkám, že by ve Spešově musely zastavovat všechny vlaky, ale třeba by to šlo s okolními zastávky nějak nakombinovat. Třeba jeden vlak za hodinu. V obci žije sedm set lidí, nastupovat by u nás mohli i lidé z Ráječka. Navíc by se podle mého i dost ulevilo dopravě na silnicích. Je to taková vize do budoucna.