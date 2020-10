Od předvolební kampaně jste v jednom kole. Měl jste už chvilku oddychu?

Minulý víkend byl první, kdy jsem měl volno. V neděli v poledne jsem se cítil jako na dovolené. Teď se to začíná rozvolňovat. Přes týden je dost práce, ale víkendy jsou volnější.

Dopředu jste přislíbil, že pokud se stanete hejtmanem, vzdáte se funkce starosty. Jak těžké pro vás bude loučení?

Na takovou věc musí být člověk připravený, postupně jsem předával práci místostarostovi. Myslím si, že přechod bude bezproblémový. Díky tomu, že jsme nedávno rekonstruovali obecní úřad, smířil jsem se s tím, že už asi nikdy nebudu mít tak pěknou kancelář. Velatice budou vždycky srdcovka.

Ponecháte si post obecního zastupitele?

Určitě ano.

Řešíte už se stávajícím hejtmanem Bohumilem Šimkem postupné předávání úřadu?

S ním i s ostatními lidmi z úřednického vedení kraje jsme v bezproblémovém kontaktu. Současná doba je nestandardní, takže spolupráce musí být nadstandardní. Jsem rád, že to tak je.

Kdo je Jan Grolich:



Je mu šestatřicet let. Od narození žije ve Velaticích na Brněnsku. Má manželku a syna.



Vystudoval Biskupské gymnázium v Brně a Právnickou fakultu na brněnské Masarykově univerzitě.



Už deset let dělá ve Velaticích starostu, v listopadu se má stát novým jihomoravským hejtmanem.



Ve volném čase hraje divadlo a baví lidi.

Plánujete nějaké změny ve vedení úřadu?

Nejdu na kraj s tím, že bych tam chtěl udělat harakiri. Ale například si budu muset najít jednu asistentku, chtěl bych svého pobočníka jako vedoucího sekretariátu alespoň do začátku.

Už v předvolební kampani jste říkal, že chcete přiblížit Jihomoravský kraj lidem a vysvětlit, co dělá hejtman. Máte plán?

Zmíním jeden nápad Pirátů, který se mi velice líbí. Úřad doslova otevřeme a odstraníme turnikety hned, jak to bude možné. Z obce jsem zvyklý dělat videozpravodaje, chci na to navázat i na kraji. Hodláme dát prostor i opozici, aby mohla k projektům říci svůj názor.

Po spočítání hlasů při volbách jste dal hodně najevo emoce. A hodil jste na kameru sako. Je to styl, kterým byste se chtěl prezentovat jako hejtman, být emotivní?

Jsem emotivní člověk a částečně divadelník. Když ve mně jsou emoce, pustím je ven a nemám s tím žádný problém.

Hlavním heslem vaší kampaně bylo Grolich je jinej. V čem jste jiný?

Když je člověk z malé obce, je zvyklý na jiné fungování. Lidé vnímají politiku automaticky jako špínu a korupci. Ve Velaticích na to nemůžete mít ani myšlenky. Bydlí tady celá moje rodina. Kdybych udělal průšvih, musím se odstěhovat. Nemohl bych vylézt na ulici. Je to automatická zábrana. A zadruhé je to komunikace. Chtěl bych politiku mladým lidem přiblížit občas i tím, že udělám něco odlehčeného a snad i vtipného. Třeba teď jsme podpis koaliční smlouvy oznámili netradičním videem a parodií na baviče Kazmu.

Kromě práce starosty vystupujete i jako stand-up komik (umělecká forma komedie – pozn. red). Kolik zvládáte vystoupení?

Často se o tom píše, ale dělám je jen výjimečně na pozvání, na nějaké akci. Dál však chci zůstat u improvizačních divadel a občas se odreagovat. I když to třeba nebude tak pravidelně jako dosud.

Současný hejtman Bohumil Šimek nebyl podle mnohých příliš viditelný, jeho předchůdce Michal Hašek naopak ano. Ke komu máte blíž?

Nebudu se přirovnávat ani k jednomu. Budu jiný hejtman než oni. Činnost Jihomoravského kraje musí být mnohem více vidět, o to se budu snažit, ale určitě ne do takového extrému jako Michal Hašek, to už mi přišlo hodně na sílu. Doufám, že komunikace směrem ven bude mnohem přirozenější.

Jak do rozpočtu kraje zasáhne koronavirová krize? Ekonomové předpokládají, že druhá vlna postihne ekonomiku ještě víc než první.

Letošní rok začínal normálně, krize se projevila až ve druhém pololetí. Nyní budeme začínat rok už s tím, že se krize projevuje, a to i druhá vlna. Zatím ale nejsme schopní říci, jestli lockdown bude do Vánoc nebo do konce února. Stát sám neví, jak dlouho opatření potrvají. Musíme rozpočet sestavit k nějakému datu, ale příští rok bude mít vývoj, spíše negativní. Jsem pro to, abychom rozpočet nastavili hodně úsporně.

Po předchozím vedení kraje zůstávají rozdělané projekty. Třeba stavba sanatoria v Pasohlávkách na Brněnsku. Budete pokračovat v jeho přípravě?

Jsem pro to, abychom přípravu dotáhli a aby bylo vydané stavební povolení. Pak se uvidí, jak to bude s penězi. Budeme se snažit získat na projekt dotaci. Chybí nám asi tři sta milionů, nedokážu si představit v této době, že bychom to zvládli z vlastních zdrojů.

Jaký máte postoj k podpoře MotoGP v Brně?

Nevíme, jestli na dalším ročníku budou diváci. Bude hodně záležet na tom, jak brzy současná vlna skončí. Kraj na závody nemůže dávat více než třicet, pětatřicet milionů. To je strop. Jsem přesvědčený, že kdyby se závody jezdily v Praze nebo Středočeském kraji, vůbec není potřeba tak velké spolufinancování ze strany města a kraje. Jen kvůli tomu, že jsou v Brně, na Moravě, jsou přehlížené.