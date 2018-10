Bučovičtí přivítají Masaryka po desítkách let zpět. Stejný plán mají i v Rudici

Bučovice, Rudice – Bustu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka plánují po desítkách let vrátit na své místo, před bučovickou sokolovnu, tamní sokoli. A to při příležitosti stého výročí vyhlášení Československa.

Pomník TGM. Ilustrační fotoFoto: Deník / Turek Petr

Vchod do sokolovny zdobila busta prezidenta Osvoboditele odnepaměti. „Jednoznačně to dokazují historické fotografie. Jenže zřejmě za druhé světové války se někam ztratila. Proto jsme se rozhodli využít výročí vzniku republiky a bustu obnovit,“ přiblížil starosta sokolů Petr Hanák.



Busta vysoká 230 centimetrů umístěná na štíhlém podstavci je ve výrobě. Slavnostního odhalení se dočká 27. října. „Opět bude stát v prostoru před sokolovnou, v místě, kde je pamětní deska mučených sokolů za druhé světové války,“ sdělil Hanák.



Podobný záměr mají i v Rudici na Blanensku. V sobotu 27. října tam plánují odhalit Masarykův pomník. Také v Rudici jeho socha už stála. Před osmdesáti lety zdobila prostor před školou. „Bronzová socha bude stát na repasovaném žulovém podstavci. Do Rudice ji přepravíme v pondělí 22. října,“ zmínil rudický zastupitel Milan Žák.