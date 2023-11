MAPA: Cesta do centra Brna? Podívejte se, odkud a jak dlouho to trvá z Blanenska

Dopravní dostupnost a čas. Ať už při cestách do zaměstnání, škol, na vyšetření do nemocnic nebo třeba za zábavou na oblíbených vánočních trzích. A kolik času to lidem zabere. Deník Rovnost na základě informací z Datového portálu města Brna vám ukazuje, odkud a za jak dlouho se lidé v Jihomoravském kraji dostanou veřejnou hromadnou dopravou, tedy vlaky a autobusy, do krajského města Brna. Podívejte se na rozdíly mezi jednotlivými místy.