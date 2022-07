Chemické ošetření osiva je dnes běžně využívanou metodou. Jde o účinný způsob, jak zbavit semena plísní, škůdců a nemocí. S přibývajícím tlakem na přechod k ekologičtějšímu zemědělství se ale výrobci osiv obávají, aby měli čím mořit. „Proto nás firma prodávající semena oslovila s prosbou o návrh fyzikálního ošetření osiv, konkrétně za použití plamene. Pokud vývoj dopadne dobře, bude to benefit jak pro výrobce, tak třeba pro biozemědělce,“ vysvětlil Pavel Skryja z Ústavu procesního inženýrství strojní fakulty VUT.

Chemikálie používané při ošetření chtějí výzkumníci nahradit plamenem. „Semena se musí v plamenu zdržet velmi krátkou dobu, aby se nezahřála na více než 50 stupňů. Předpokládáme, že se bude jednat o milisekundy. Nesmíme semeno zničit ani vysušit, ve stroji musí dostatečně rotovat,“ popsal výzvy začínajícího výzkumu Skryja. Samotný stroj, který by dokázal celý proces ekologické sanitace zvládnout v průmyslových objemech desítek tun za hodinu, chtějí vývojáři představit do čtyř let.

Ošetřená zkušební semena budou inženýři posílat do Troubska. Tamní odborníci zkontrolují nejprve klíčivost ošetřených semen v laboratoři, poté je i vysadí. Nová metoda může kromě výrobců osiv posloužit také producentům mouky. Ti musí během vlhčích let preventivně zkoumat patogeny v obilovinách. Samotní zemědělci jsou vůči fyzickému ošetření optimističtí. „Obecně je dobře, že se zkouší i jiné metody, než chemické. Pokud se to osvědčí, tak proč ne," zhodnotil snahu brněnských inženýrů zemědělec jiří Němec.

Vývoj a testování bude probíhat na třech druzích semen, a to hrachu, pšenice a jetele. Tato semena jsou různě velká a mají různé vlastnosti, budou tedy sloužit jako reprezentanti. Finální technologie by pak měla být použitelná na všechny druhy osiv.