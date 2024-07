Bouřky poničily vyhlídku na zámku v Rájci. Až do odvolání je zavřená.

/FOTO/ Návštěvníci Státního zámku Rájec nad Svitavou na Blanensku jsou ochuzeni o jeden z atraktivních pohledů. Bouřky s přívalovými dešti poškodily vyhlídku v dolní části zámecké zahrady nad takzvaných starým zámkem. Až do odvolání je uzavřená.

„Extrémní bouřkové počasí a přívalové deště destabilizovaly povrch cesty na vyhlídce a splavují zeminu do starých sklepů pod vyhlídkou. Vytváří se tak opravdu hluboké propady. Oprava nelze vyřešit jednoduchým zasypáním, protože sklepy jsou velmi hluboké a znamenalo by to sypání mnoha tun zeminy,“ informovali zástupci rájeckého zámku.

Sklepy i dolní část zahrady jsou navíc památkově chráněny, jako součást národní kulturní památky. „A proto řešení musí schválit památková péče ve spolupráci s projektantem. V historii těmito místy cesta nikdy nevedla, ba naopak, prostor byl hustě osázen. A my asi nyní víme proč,“ dodali Ráječtí.

Zámek aktuálně láká na výstavu Salóny s vůní tabáků, na které si prohlédnou zajímavé a vzácné dýmky ze Státního zámku Jánský Vrch. Ty doplňují netypické popelníky a vykuřovadla ze sbírek rájeckého zámku nebo unikátní stříbrné tabatěrky ze soukromých sbírek. Výstava je součástí základního okruhu číslo dvě, je přístupná pouze s průvodcem a to až do osmého září.