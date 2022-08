Vedle něj se dařilo i Lubomíru Lukášovi. Ten se zmíněné rybářské akce zúčastnil vůbec poprvé. „Nahodil jsem kousek od břehu na kukuřici. Přišel takový nevýrazný záběr, zasekl jsem a zdolal půlmetrového kapra. Na první start super,“ usmíval se v hustém dešti z pod kapuce muž.

Později se mu podařilo vytáhnout ještě bezmála půlmetrového cejna. Úspěšní byli i další rybáři. Ke slušnému umístění měl v sobotu dopoledne našlápnuto například Miroslav Hrubý. V prvním kole zdolal dva kapry. „Ale mohlo to být ještě lepší. Dva mi po záseku totiž ještě upadli. Ale to nevadí. Je mi jedno, kolik ryb chytím. Memoriál je pro mě hlavně o setkání s přáteli ne o úlovcích. Dáme si pivo, guláš, popovídáme a zavzpomínáme. Že prší? To je fuk, memoriál se prostě nevynechává,“ řekl Hrubý.

Memoriál Lubomíra Dáni

(10. ročník, řeka Svitava, Adamov)

Celkové pořadí: 1. Zdeněk Unzeitig 256 bodů, 2. Luboš Rytíř 216 bodů, 3. Miroslav Hrubý 149 bodů

Největší ryba: Miroslav Hrubý (kapr 59 cm)

Nejlepší zásah: Luboš Rytíř 17 bodů

Ve druhém poločasu závodů sice přestalo pršet, ale po změně vylosovaných míst to už bylo se záběry od ryb výrazně slabší. „Lovilo se na jeden prut a metodou Chyť a pusť. Ryby se bodovaly systémem jeden centimetr délky, jeden bod. Ulovená ryba ale musela být minimálně dvacet centimetrů dlouhá. Pokud byla menší, dostal lovec jen jen bod. Ouklejka pruhovaná se nebodovala vůbec,“ vysvětlil hlavní rozhodčí memoriálu Jiří Neuman.

Jediný, komu ryby ve větším braly i ve druhém kole, byl Zdeněk Unzeitig. Na rohlík se mu podařilo v součtu chytit dva tlouště, dvě ostroretky, plotici a dva kapry. Druhého z nich přitom zdolal doslova jen několik vteřin před koncem druhého kola a to rozhodlo o jeho celkovém vítězství v jubilejním ročníku memoriálu. „Záběrů od kaprů jsem měl víc, nakonec se mi podařilo zdolat dva. Ve druhém kole jsem zkoušel různá místa dál i blíž od břehu. Měl jsem tenký vlasec a rohlík zabodoval,“ okomentoval vítězný lov rybář a šel na výtečný srnčí guláš.

Na druhém místě skončil jeho kamarád Luboš Rytíř. Měl sice raketový start, ale ve druhém kole už zůstal bez záběru. „Stál jsem tam jak namalovaný od Lady,“ vtipkoval.

Třetí pozici pak obsadil Miroslav Hrubý. Ten zároveň ulovil nejdelší rybu memoriálu. Kapra padesát devět centimetrů. Na bedně skončil i v doprovodné soutěži ve vrhu závažím na terč.

Rybářské závody na řece Svitavě pořádali Adamovští jako vzpomínku na předčasně zesnulého kamaráda. Letos už podesáté. „I přes nepřízeň počasí a slabší účast si myslím, že se akce podařila. Nějací kapři se vytáhli, i když ve druhém kole už záběrů nebylo tolik. Věřím, že to bylo pro všechny účastníky fajn dopoledne,“ dodal předseda adamovského rybářského spolku Petr Kubíček.