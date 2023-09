To druhé se už léta po větším dešti pravidelně rozlévá v centru v Komenského ulici, kde blokuje dopravu. Tamní kanalizace totiž nestíhá přívaly pobrat. A to i při mnohem slabších srážkách, než které vypláchly dvanáctitisícové město při bouřce ve středu. Deník o tom psal tady .

Podle něj se přívalové deště opakují stále častěji a zatopená silnice poblíž prodejny není zrovna příjemná. Hasiči s policií tam musí regulovat dopravu. „Na druhé straně tu laguna nebyla nikdy dlouho a voda většinou brzy odtekla,“ dodal muž.

Tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka uvedl, že v lokalitě je problém s nedostačující kapacitou odvodu vody do podzemí na Boskovickém potoce. „V minulosti už na to byl vypracovaný projekt a jestli si dobře pamatuji, běželo i územní řízení. Tehdejší vedení města od této investice nakonec ustoupilo. Mělo se asi za to, že takové opatření nebude třeba a vody tolik nepoteče. Jednalo se o projekt v řádu desítek milionů korun,“ sdělil redakci Tioka.

Připomeňte si, jak to v Komenského ulici vypadalo před devíti lety

O problému se zaplavenými ulicemi současné vedení druhého největšího města na Blanensku ví a chce jej řešit. „Pokud silněji prší, je několik boskovických ulic pod vodou. Konkrétně v Komenského, které se nachází v dolíku, je kanalizace zahlcená. Pokud prší velmi prudce skoro hodinu a půl, podobně jako teď ve středu, pak dojde i k zatopení blízkých sklepů a několika ulicemi se nedá vůbec projet,“ reagovala na dotaz Deníku starostka Jana Syrovátková.

Uvedla, že shodou okolností měla minulý týden jednání s Vodárenskou akciovou společností, která je provozovatelem kanalizací, a problém řešili. „Vím, že existuje navržené řešení za několik desítek milionů korun, které bych ráda oprášila a podívala se, jestli je v našich silách tuto věc řešit dál,“ doplnila starostka.

A jak to tam vypadalo teď v týdnu?

Trpělivost pomalu dochází také obyvatelům ulice Dr. Svěráka, kde se letos valily proudy vody už několikrát. Přitom zhruba před deseti lety tam došlo k rekonstrukci kanalizace. Podle některých ale funguje hůř než předtím.

„Máme tu už docela nervy, protože stačí trošku vydatnější déšť a ulicí se valí proudy vody. Kanály to nestíhají pobrat. Za mě je to horší než před rekonstrukcí kanalizace. Jestli předtím byly deště méně vydatné? To nedokážu posoudit, ale teď mi přijde, že tu je pořád na silnici řeka. Už jsme se se sousedy domlouvali, že to půjdeme řešit na radnici,“ zlobila se jedna z místních žen. Jméno si zveřejnit nepřála, redakce ji zná.

Podobné problémy s potopou řešili opakovaně také obyvatelé boskovického sídliště v Bílkově ulici. Téma chce na zastupitelstvu příští týden otevřít také opoziční zastupitel Petr Malach. V minulém volebním období zastával pozici místostarosty. „Klimatické podmínky se mění, přívalové deště jsou stále častější a mnohem silnější. S takovými extrémy ještě před několika lety nikdo nepočítal,“ dodal Malach.