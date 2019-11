Na blanenském sídlišti v Podlesí to přitom není poprvé, podle místních se ztrácí hlavně dámské boty. „Nikoho jsme nechytili, ale máme podezření, kdo to dělá. Bohužel není v domě bezpečnostní kamera,“ podotkla Šnajdrová.

Bydlí sice jinde než její sestra, ale také se setkala s podezřelým chováním. „Sama jsem vyhazovala z domu malého kluka, který nám řekl, že ho tam bratr poslal, ať si ukradne boty,“ svěřila se.

Na krádeže si stěžovali také na sídlišti Osvobození ve Vyškově. Podle Terezy Dostálové tam měla skupinka tří lidí krást boty před byty. Troufli si i ve dne o víkendu.

Policisté potvrzují, že v poslední době zaznamenali několik případů právě ve Vyškově. „Máme i podezřelého. Nyní však zjišťujeme, co má dotyčný všechno na svědomí a s ohledem na prověřování nemohu sdělit bližší informace,“ oznámila mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová.

Na Vyškovsku vyřešili podobný případ v červnu v Bučovicích. V tamních bytových domech se tehdy ztrácely pantofle i tenisky. Jako pachatele policisté odhalili muže a ženu. Sedm ukradených párů bot mělo hodnotu asi deset tisíc korun.

Jinde mají strážci pořádku odlišné zkušenosti. „S takovými krádežemi se setkáváme naprosto ojediněle,“ informoval za policisty na Hodonínsku Petr Zámečník.

Břeclavští strážníci ohlášení krádeží bot z bytových domů také neevidují. „Nemyslím, že k tomu čas od času nedojde, spíš lidé takové krádeže nehlásí,“ uvedla mluvčí tamních strážníků Lenka Rigó.

To na Břeclavsku potvrzují i republikoví policisté. „Je možné, že lidé takové krádeže prostě nenahlásí,“ připustila jejich mluvčí Kamila Haraštová.

Podle břeclavských strážníků jsou obyvatelé bytovek poučení a opatrní. „V chodbách nenechávají žádné drahé věci, maximálně papuče,“ uvedla Rigó.

I podle Musilové je podstatná prevence. Radí především zamykat vchodové dveře. „Účinnější je nenechávat aspoň dražší obuv přede dveřmi bytu,“ poradila Musilová.

I Šnajdrová se po předchozí zkušenosti snaží být opatrnější. „Před bytem nenechávám nic. Máme totiž vchodové dveře, které nedovírají,“ dodala.

Pokud škoda nepřesáhla pět tisíc korun a zloděj nevnikl do budovy násilím, jde v případě podobné krádeže pouze o přestupek. „Trestný čin pak v případě, pokud škoda přesáhne pět tisíc nebo se zloději dostanou do domu násilně,“ dodala Haraštová. Pak hrozí pachateli podle Musilové až dvouleté vězení, pokud za to byl odsouzený už v minulosti, tak tříleté.