Boskovický místostarosta Lukáš Holík řekl, že se před vyhlášení architektonické soutěže s odpůrci stavby opakovaně sešel. „Bylo mi řečeno, že pokud se na objektu ZZN nebude přistavovat třetí patro, tak tam s novou knihovnou problém nemají. Teď zpětně si myslím, že i kdybychom stavební povolení na původní projekt získali, tak cena byla tak vysoká, že bychom měli velký problém stavbu knihovny v této podobně ufinancovat. Bylo by to nad naše možnosti,“ dodal Holík s tím, že v porotě, která vybere vítězný návrh budou kromě starostky Jany Syrovátkové sedět také šéf boskovické kultury Ondřej Dostál, jeho předchůdce Oldřich Kovář a také tři architekti.

Výsledek soutěže bude výchozím podkladem pro vypracování projektové dokumentace. Celkové náklady na architektonickou soutěž budou přibližně 1,4 milionu korun.

Městská knihovna funguje v Boskovicích ve stísněných prostorách v ulici 9. května v budově bývalého městského úřadu. Už od roku 1997. Často ji navštěvuje například Jarmila Procházková. „Je tam velmi málo místa a zázemí není komfortní. Ani pro čtenáře ani pro knihovníky. Moc bych si přála novou knihovnu. Boskovice si to zaslouží. Návrh pana Fránka se mi ale popravdě moc nelíbil i když vypadal moderně. Do zmíněné lokality za mě nezapadal, narušoval charakter ulice a sedmizubý hřeben v horní části stavby čněl nad okolní zástavbou. Na druhou stranu se tam počítalo s komunitním centrem. To bych moc uvítala, kdyby takový prostor vznikl. Aby se lidé mohli někde scházet, třeba na přednáškách. V sokolovně si myslím, že prostory v tamním salonku a předsálí nedostačují,“ řekla Deníku jedna z boskovických důchodkyň.

Ze současné situace je rozčarovaný dlouholetý šéf městské společnosti Kulturní zařízení města Boskovice Oldřich Kovář. „O nové knihovna se mi mluví hodně těžko. Za chvíli to bude třicet let, co funguje v provizorních podmínkách. Popravdě je mi z toho smutno, měli jsme dobře našlápnuto. Teď jsme znovu, jak se říká, na startovní čáře. Volí se skromnější varianta. Ve městě je však řada dalších velmi nákladných projektů, které můžou dostat přednost. Sportovci tlačí na výstavbu sportovní haly, musí se vyřešit problém s dopravou v centru, Střediskem volného času, pak tu jsou investice do škol, nemocnice a tak dále,“ poznamenal Kovář.

Dodal, že knihovna se sice několik dekád potýká s nevyhovujícími prostory, ale drží ji tým srdcařů. „Zaměstnanci knihovny dlouhá léta odvádějí perfektní práci. Svědčí o tom titul nejlepší knihovny Jihomoravského kraje, který Boskovice před lety získaly. Hodnotily se služby, ne prostory. Mám za to, že by si po bezmála třiceti letech už čtenáři i pracovníci novou knihovnu zasloužili,“ podotkl Kovář.

Vedení města zvažovalo výstavbu nové knihovny také v jiných lokalitách. Například v městské budově, kde dříve sídlil mobilní operátor, v areálu Panského dvora, v lokalitě U koupadel v Židovské čtvrti nebo objekt Střediska volného času v ulici 17. listopadu. Zmíněné lokality mají ale také řadu nevýhod. Panský dvůr není v majetku města a je ve špatném technickém stavu. V Židovské čtvrti se zase nabízí jen omezená zastavitelná plocha a menší prostor pro parkování. V bývalé budově O2 už Boskovičtí knihovnu před časem plánovali a mají na ni studii. Ale technický stav objektu není dobrý a je tam stále věcné břemeno. Mimo hru je také často zmiňovaná Sokolovna.