Boskovice – Lžíce bagrů drtí zbytky asfaltu a sypou je na korby nákladních aut. Kopáči vyhazují lopatami zeminu na hromady přímo před vchody obchodů a restaurací. Rachot sbíječek, špína a prach. Mezi dělníky se proplétají důchodci s taškami na kolečkách a maminky s kočárky. Tak to už třetí měsíc vypadá na jedné z nejrušnějších boskovických ulic. Ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce několika set metrového úseku má skončit začátkem srpna.

Řada majitelů obchodů na ulici Kapitána Jaroše nebo v jejím těsném okolí už však má po více než dvou měsících rozkopané ulice po krk. Podle nich jim kvůli rekonstrukci výrazně klesly tržby. „Je to sakra poznat. Lidí mně do prodejny od té doby, co se začala Jaroška opravovat, chodí o dost míň. Samozřejmě mám tím pádem i nižší tržby. K naší prodejně se sice dá zajet i z druhé strany dvora, ale to je k ničemu. Lidi vidí rozkopanou silnici a do dvora, kde mám prodejnu, už nejdou. To víte, že mě to pěkně štve," řekl majitel prodejny s barvami a laky Ondřej Jarůšek s tím, že podobně jsou na tom i ostatní podnikatelé v okolí jeho obchodu.

To, že rozkopaná ulice odradí část zákazníků, potvrdila i Jana Brychtová, vedoucí prodejny s domácími potřebami. „První měsíc poté, co se začala ulice Kapitána Jaroše opravovat, nám tržby klesly hodně. Přestali chodit hlavně starší lidé a maminky s kočárky. Museli by se proplétat mezi stroji a dělníky. Teď poslední měsíc se to už trošku srovnalo a lidé zase začínají postupně chodit. Už bych ale chtěla, aby byla ulice opravená. Je tu strašný rámus a toho prachu," vadí Brychtové.

Nezbytná oprava

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek nářky obchodníků chápe. Na druhou stranu ví, že rekonstrukce zmíněné ulice byla nezbytně nutná. „Rozbité obrubníky, kanály, díry v silnici. Tento úsek ulice byl ve velmi špatném stavu. Samozřejmě vím, že pro obchodníky je rekonstrukce problém a může negativně ovlivnit jejich tržby. Ale musejí ještě přes měsíc toto provizorium vydržet. Uzavírka ulice skončí nejpozději osmého srpna," řekl Dohnálek. Zároveň ubezpečil, že práce pokračují podle plánu a nemají skluz.

Boskovickým také vadí to, že kvůli objížďce jedné z nejrušnějších ulic ve městě, jim jezdí pod okny více aut. „Normálně nám denně projede kolem domu přes dva tisíce aut. Teď je to určitě dvojnásobek. Ráno a odpoledne jsou to hotové kolony. Květen byl pekelný a červen nebyl o nic lepší. Pod okny nám jezdí i autobusy," zlobí se Helena Látalová, která bydlí v Šemberově ulici.

Raději zkratkou

Objížďka na Blansko je sice značená po ulici Lidická, ale řidiči jezdí raději přes Šemberovu. Je to kratší. „V naší ulici není ani nijak omezená rychlost. Kolikrát se kvůli hustému provozu nedá přejít silnice. A úředníkům na radnici je to jedno," dodala Látalová.

Té se také nezdá pracovní tempo dělníků, kteří ulici Kapitána Jaroše opravují. „Jen to tam napište, je to pravda. Na place jich je sto padesát a makají tři. Když svítí slunce tak ani to ne. Rekonstrukce se strašně táhne. Už aby bylo po všem," přeje si žena.

Oprava ulice Kapitána Jaroše je společným projektem Správy a údržby Jihomoravského kraje, Svazku vodovodů a kanalizací a města Boskovic. Opraví se vodovod, kanalizace, chodníky a povrch silnice. Na silnici budou vyznačeny tři nové přechody. Navíc budou osvětlené. Boskovičtí ze svého rozpočtu zaplatí bezmála dva miliony korun.