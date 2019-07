Úředníci z boskovické radnice podali na ZT Energy u Energetického regulačního úřadu stížnost. „Město nesouhlasí s konečným vyúčtováním za dodávky tepla za loňský rok a dále s předloženým návrhem ceny tepla na letošní rok,“ uvedl vedoucí boskovického odboru správy majetku Pavel Musil. Společnost si nečekaně výrazně zvýšila odpisy i zisk.

Do střetu se obě strany dostaly už loni při jednání o případném prodloužení smlouvy a stanovení předběžné ceny tepla. Podle Musila nakonec město snížilo nájem společnosti pro letošní rok o 3,6 milionu. „Loni za pronájem platila ZT Energy městu 4,4 milionu,“ upřesnil.

Za gigajoule tepla nyní boskovické domácnosti platí v průměru 652 korun. Podobně jako loni. „Chtěli jsme cenu tepla udržet tak, aby byla srovnatelná s ostatními zdroji, lidé se hromadně neodpojovali a aby soustava centrálního vytápění fungovala,“ okomentoval tehdy situaci starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Cena pro letošní rok se podle něj bez snížení nájmu mohla vyšplhat k osmi stům korunám.

Jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová se ohradila, že ze strany města jde o útočnou kampaň. „Město nepředložilo žádné pádné argumenty, proč nevyužilo naši nabídku, a obyvatelům tak nedopřálo snížení ceny tepla a pouští ven zkreslené informace,“ řekla Nezvalová.

Uvedla, že při prodloužení smlouvy do roku 2023 by byla cena tepla už loni necelých 519 korun za gigajoule. Pokud by firma dodávala teplo do domácností až do roku 2025, zaplatili by Boskovičtí přibližně 492 korun. Po snížení nájmu by to bylo ještě méně. „Garance ceny se dala smluvně ošetřit,“ tvrdila Nezvalová.

Nájemným Boskovičtí spláceli rekonstrukci kotelen z roku 2004. Ta stála dvaašedesát milionů a město ji doplatí letos. „Naše návrhy na snížení nájemného nebyly nikdy vyslyšeny,“ uzavřela Nezvalová.

Od provozu soustavy kotelen městskou společností Služby Boskovice si zástupci radnice slibují nižší cenu za dodávky tepla do tamních domácností. Podle současných odhadů minimálně o sto korun nižší za gigajoule než dosud. Tvrdí, že soustava centrálního zásobování teplem je v relativně dobrém stavu a v nejbližších letech zásadní investice nečekají. V budoucnu do ní chtějí připojit ještě další budovy. „V plánu je připojení Penzionu v Mánesové ulici a nově připravovaného projektu výstavby bytového domu s názvem Rezidence Mánesova na objektu bývalé kotelny,“ doplnil za město Pavel Musil.