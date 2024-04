Po nedávné rezignaci jednatele Miloslava Kavky se navíc zatím nepodařilo najít jeho nástupce. Nemocnici tak od dubna dočasně vede Radim Dembiňák, který dosud působil jako obchodní ředitel akciové společnosti Jihomoravská zdravotní. Předtím několik let pracoval jako obchodní náměstek Nemocnice Znojmo a stejnou pozici zastával i ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny.

„Požadujeme zachování co největšího rozsahu zdravotní péče, zejména pak obnovení a zajištění plnohodnotného fungování dětského oddělení. To se v žádné jiné nemocnici v regionu nenachází a zároveň je stěžejní pro zachování provozu porodnice,“ stojí ve zmíněné petici. Dosud ji podepsalo zhruba padesát lidí.

Podle boskovické starostky Jany Syrovátkové se post primáře dětského oddělení snaží obsadit, ale zatím se to nedaří. „Vnímám to v současnosti jako naši největší bolest. Na zachování dětského oddělení nám záleží a znovuotevření lůžkového oddělení je pro nás priorita. Na tom se nic nemění. V tomto je za mě text petice nešťastně zvolený. Mám za to, že nám všem jde o společnou věc. Pracujeme i na obsazení dalších volných míst a také na tom, abychom naši nemocnici zatraktivnili pro mladé lékaře,“ sdělila při představení dočasného jednatele nemocnice Syrovátková.

Rozhodnuto, nemocnici v Boskovicích povede dočasně Dembiňák. Výběr se zopakuje

Petice také zmiňuje fakt, že financování boskovické nemocnice při udržení odbornosti a kvality péče, rostoucím nárokům lékařů je pro město velikosti Boskovic stále obtížnější. Apeluje na jeho vedení a zároveň na zástupce kraje, aby došlo k převodu zdravotnického zařízení právě na Jihomoravský kraj. „Vyzýváme představitele města Boskovice, představitele Jihomoravského kraje, aby učinili kroky k převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj bezodkladně, a to při zachování co největšího rozsahu zdravotnických služeb,“ uvedla za petiční výbor Dagmar Hamalová.

Převod pod kraj navrhoval například bývalý starosta Jaroslav Dohnálek už před třemi lety. Boskovičtí o něj žádali ještě dříve, ale neúspěšně. Tuto variantu ovšem nedoporučili auditoři. Dohnálek současnému vedení Boskovic vytkl, že po nástupu na radnici s krajem nejednalo dostatečně intenzivně a toto období prolajdalo.

S tím starostka Jana Syrovátková nesouhlasila. „Musíme mít jistotu, že případný převod bude výhodný pro naše občany a musí mít jasné obrysy. Pokud to kraj dokáže lépe než my jako město a dostaneme dostatečné záruky, že zůstane zachovaná dostupná péče v odpovídajícím rozsahu, proti převodu nejsem. V takové fázi ale jednání zatím nejsou. Pokud se bavíme o převodu nemocnice za korunu nebo zdarma, tak to není jen tak s městským majetkem za stamiliony. A pokud se jedná o jednání se soukromým subjektem? Taková varianta není v tuto chvíli na stole,“ uvedla v závěru loňského roku na mimořádném zastupitelstvu Syrovátková.

Kraj požádal o dodání právních posudků včetně rámcového nacenění, které budou určující pro další jednání. „Do letních prázdnin bychom měli z nacenění mít konkrétní výstup,“ oznámila starostka Jana Syrovátková.

Kácení v blanenské průmyslové zóně. Firmy se připravují na výstavbu

Minimálně do podzimních krajských voleb však není zásadní posun v jednání o možném převodu podle současného vedení Boskovic zřejmě na pořadu dne. Jak to bude po nich je otázkou. „Z mediálních výstupů chápeme, že vedení města Boskovice a nové vedení nemocnice chce stabilizovat situaci samo bez pomoci kraje. Už delší dobu vnímáme, že není zájem ze strany města Boskovic jednat o převodu na kraj. Tato jednání musí být iniciována majitelem nemocnice. Kraj k těmto jednáním byl připraven. Pravdou je, že se situace v nemocnici stále spíše zhoršuje,“ okomentoval ve středu otázku převodu nemocnice pod kraj jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Dodal, že pro jakékoli další kroky v jednání o případném převodu nemocnice na kraj by kraj nejdříve musel dostat informace o hospodaření nemocnice o personálním zajištění nemocnice, stavu investic a podobně. „Tyto informace kraj nikdy nedostal, a proto věcná jednání o případném převodu nemohla být nikdy ani vedena. Vše bylo zatím pouze na hypotetické úrovni,“ poznamenal hejtman.