Renáta Klimešová pracuje dvanáctým rokem ve školce v ulici Komenského. Pět let jako zástupkyně ředitelky. „Chtěla bych navázat na to, co je na jednotlivých pracovištích už zaběhnuté. Školka na Komenského se specializuje na polytechnické vzdělávání dětí, třídy jsou vybaveny různými ponky, nářadím a šicími stoji. V tom budeme určitě pokračovat, v plánu je rozšíření o venkovní altán. Na Lidické by bylo dobré doplnit dopravní hřiště o semafory. Na Dolech po konzultaci se zřizovatelem chceme zachovat bazén a domluvit se na společné koncepci jeho rozvoje. Nyní už tu probíhá rekonstrukce elektroinstalace. Dlouhodobě spolupracujeme také s FC Boskovice. Chci se rovněž zaměřit na vzdělávání zaměstnanců a využití inovativních metod,“ uvedla Klimešová.

Dodala, že na všech pracovištích je v plánu v dohledné době spuštění digitální platformy, jakou už využívají na základní škole. „Něco podobného jako je Edupage, co mají na základní škole. Je to pro rodiče vhodná vazba se školou, díky které mají aktuální přehled o tom, co se děje,“ poznamenala.