Boskovice - Zuzana Bayerová z Boskovic má malého syna, který bude mít letos v květnu dva roky. Žena se potřebuje vrátit do práce. Pro jejího chlapečka ale pravděpodobně ve státních školkách nebude místo. „Berou jen děti od tří let. Budu shánět soukromou školku, což se určitě projeví v našem rodinném rozpočtu, ale s tím nic nenadělám. Jsem samoživitelka, pracuji v oblasti lékařské techniky a nemohu si dovolit na delší dobu vypadnout z pracovního procesu," vysvětlila Bayerová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Plíhal

Podobný problém řeší i její kamarádky. „Jsou to většinou vysokoškolsky vzdělané ženy, například právničky nebo lékařky. Potřebují se vrátit do práce, protože si musejí doplňovat vzdělání. Hodně by nám pomohlo, kdyby nám město nějak vyšlo vstříc," popsala Bayerová.

Podle místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové se toho maminky dočkají. „Obracejí se na nás už dlouho, ale protože mají děti mladší tří let, nemohli jsme jim vyhovět. Dokonce zájem o místa ve školce pro menší děti v minulých letech projevili i zástupci některých boskovických podniků. Potřebují, aby se jejich zaměstnankyně vrátily do práce dřív. Podali jsme proto na ministerstvo školství žádost o dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Bílkova o dvě třídy. Z toho jednu chceme upravit pro děti, kterým ještě nebyly tři roky," přiblížila Vítková.

Podle ředitelky Mateřské školy Boskovice Dagmar Burianové má stavba začít v březnu příštího roku, další rok v květnu pak bude hotová. „Ve školce poté bude o šestapadesát míst víc. Z kapacitních důvodů jsme mladší děti v minulých letech do mateřské školy nepřijímali. Předpokládáme, že zájem o třídu určitě bude," je přesvědčená Burianová.

Že naopak maminky menších dětí novou přístavbu moc nevyužijí, si myslí speciální pedagožka ze soukromého Dětského centra Boskovice Regina Müllerová. „Vedení města by si mělo pohlídat, aby třeba dvouleté děti umístily do školky jen maminky, které budou pracovat. Jinak to bude stát peníze radnici i stát. Naše centrum navštěvují i děti mladší tří let, ale jejich maminky většinou nebydlí v Boskovicích. Do města dojíždějí za prací," popsala.

Vlastní firemní školku otevře od ledna příštího roku boskovická společnost Gatema. „Postupně rozšiřujeme výrobu a víme, že pro ženy je těžké vracet se do práce po mateřské dovolené. Otevírací doby školek mnohdy neodpovídají pracovní době. Proto chceme našim zaměstnankyním nabídnout tuto službu," zdůvodnila marketingová manažerka Gatemy Markéta Kánská.

Ve školce bude místo pro patnáct dětí. „Rádi přijmeme i děti od dvou let, ale podmínkou bude, aby byly soběstačnější a třeba již nenosily pleny. Pět až sedm míst ve školce nabídneme i dětem, jejichž rodiče nepracují v naší společnosti. Ve třídě budeme učit angličtinu a zaměříme se také na logopedii," upřesnila Kánská.

Rozšířit kapacitu mateřských školek i pro mladší děti naopak neplánují v Blansku. „Nyní je ve všech našich sedmi školkách místo pro téměř sedm set dětí. V posledních dvou letech jsme jejich kapacitu navýšili o jedenáct procent. Školky jsou dnes plné a všechny žadatele od tří let mohou přijmout. Populační křivka ale klesá, a tak se v nejbližších letech najde místo i pro mladší děti," přiblížil místostarosta Blanska Jiří Crha.

Maminky dvouletých dětí musí zklamat i v Kunštátě. „Letos jsme čtyři museli odmítnout," sdělil ředitel školy Vratislav Sedlák.