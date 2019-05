Na lokalitu byly v minulosti vypracovány tři urbanistické studie. Boskovičtí nakonec vybrali tu od ateliéru EA Architekti. Vypracovaná je i projektová dokumentace na inženýrské sítě a komunikace. „V současnosti se vyřizuje stavební povolení na zasíťování pozemků,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Stavební povolení na zasíťování by mohli mít Boskovičtí do konce roku. Poté má na řadu přijít projekt na bytovou výstavbu. Zda se však do ní pustí ve své režii město, nebo osloví developera, není v tuto chvíli ještě jasné. „Bytová výstavba v této lokalitě a podpora bydlení pro mladé nebo i soběstačné starší lidi je dobrý záměr. Neumím ale v tuto chvíli odpovědět na to, zda bude domy stavět město, nebo developer. Uvidíme také, jestli na tento projekt bude podpora ze strany státu,“ řekl Dohnálek.

Podle bývalého místostarosty Petra Malacha jsou schůdné obě varianty. „Je to pěkná lokalita a město by z mého pohledu mělo nabídnout lidem dostupné bydlení,“ poznamenal opoziční zastupitel.

V sousedním Blansku se po několika letech, řadě odvolání a petici pustili stavbaři do budování dalších bytových domů v sídlišti Písečná. Developer HOPA Group tam chce v první etapě postavit dvě ze tří víceposchoďových bytovek a dva garážové domy. Na třetí bytový dům nemá stavební povolení. „První dvě budovy chceme mít postavené a zkolaudované do konce příštího roku. Dohromady se v této etapě jedná o třiašedesát bytů,“ řekl jednatel firmy Jan Musil.

Řadě místních se nová výstavba nelíbí. Kromě jiného se podle nich ještě zhorší špatná dopravní situace v této části města. „Myslím si, že zastavění plochy pod střední školou je pro tuto lokalitu předimenzované. Povede ke zhuštění zástavby, na kterou zejména dopravní infrastruktura není uzpůsobená,“ uvedl před časem jeden z těch, kteří se proti stavbě odvolali, Michal Gruber.

Až sto padesát nových bytů má vzniknout v Adamově v dlouhodobě nevyužívaných objektech bývalých jeslí, obchodním domě a v areálu bývalých strojíren. Část z nich už se staví. Na plánovanou výstavbu zareagovalo vedení města tím, že rozšíří kapacitu mateřské školy v sídlišti Ptačina. O dvě třídy a šestapadesát míst. „V základní škole problémy s kapacitou nemáme. V mateřské škole je to jiné. I když populační vývoj ve městě se těžko odhaduje. Některé rodiny mají dvě nebo tři děti, některé žádné. Každopádně chceme být připraveni a mít dostatečnou kapacitu,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát.