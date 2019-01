Blanensko /TIP NA VÍKEND/ -Plesová sezona vrcholí. Víkendová nabídka na Blanensku však slibuje i divadelní, koncertní či operní zážitek. Děti se utkají v aerobiku.

Boskovičtí ochotníci - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Milovníky opery čeká zážitek v podobě dalšího přenosu z Metropolitní opery, který přinese boskovické kino Panorama. Pohodlně usazeni v kině diváci v sobotu od tři čtvrtě na sedm uvidí světovou premiéru pasticcia Kouzelný ostrov.

„Metropolitní opera se tím navrací k tradici osmnáctého století, kdy se v operních domech zcela běžně uváděly inscenace, v nichž se spojovala existující hudba různých skladatelů se zcela novým textem. Dílo sestává především z hudby Georga Friedricha Händela, Jeana-Philippa Rameaua a Antonia Vivaldiho. Současné anglické libreto napsal britský režisér, překladatel a pianista Jeremy Sams, který na tomto díle spolupracoval s barokním znalcem, dirigentem Williamem Christiem,“ láká text na plakátech. Dějová linie Kouzelného ostrova propojuje postavy a dějové motivy dvou Shakespearových komedií – dva milenecké páry ze Snu noci svatojánské ztroskotají na ostrově z Bouře. Vládce moří Neptuna ztvární legendární Plácido Domingo.

Na tradiční dětský koncert se zpěvy a pohádkovým příběhem zve v neděli ve tři hodiny do Dělnického domu v Blansku Smíšený pěvecký sbor Rastislav. Pro posluchače si zpěváci připravili Legendu o Rastislavu aneb Když víla Eliška potkala doktora Jindru.

Mátový nebo citron? To je název komedie Patricka Haudecoeura a jeho manželky Daniele Navarro-Haudecoeur, kterou v neděli ve své premiéře předvedou herci Ochotnického divadla Boskovice. Před publikum v boskovické sokolovně předstoupí v šest hodin večer. „Tento kus jsme si vybrali proto, že jde o komedii a my se na ně zaměřujeme dlouhodobě. Děj je o zkoušení divadelní hry. Hercům to nejde a protože jsou v souboru zvláštní osobnosti, vznikají komické situace. Není tak nouze o facky, líbací scény, chybějící rekvizity, rozpadající se nábytek,“ uvedla režisérka Jana Řezníčková. Mátový nebo citron je jejím režijním debutem. Kdo nestihne nedělní premiéru, může zajít druhého února na reprízu.

Milovníci cvičení v rytmu poměří v neděli svoje síly už při šestnáctém ročníku soutěže aerobiku mladých, kterou pořádá Regionální centrum sportu pro všechny Blansko. Soutěžit se bude od deseti hodin v hale ASK Blansko. Cvičenci se utkají v pěti věkových kategoriích – nejmladší je pro děti do šesti let, nejstarší od třinácti do šestnácti let. „Děti musí co nejlépe zacvičit sestavu, kterou bude předvádět lektorka. Každá sestava bude přizpůsobená věku a tomu, jestli půjde o základní nebo finálové kolo. Očekáváme účast kolem devadesáti dětí,“ uvedla ředitelka soutěže Marie Lvová.

O pátečním a sobotním večeru je na Blanensku také na výběr z bohaté nabídky plesů. V pátek například Zámecký skleník v Boskovicích ovládne Farní ples, Dělnický dům v Blansku ples Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko, kulturní dům v Doubravici ples hasičů, kulturní dům v Jedovnicích ples Bivojanky a HC Barachov. Sobota večer a kulturní dům – to je čas a místo pro Rybářský ples v Letovicích, Hasičské plesy v Olešnici či v Olomučanech nebo Sokolský ples v Ostrově u Macochy.