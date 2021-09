V něm město na oživení veřejných prostranství uvolnilo čtyři sta tisíc korun. Nyní o pořadí až do 10. října hlasuje veřejnost. „Občané Boskovic mohou hlasovat buď elektronicky nebo pomocí anketního lístku, který hodí do boxu na městském úřadu na Masarykově náměstí,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Původně místní přihlásili třiadvacet projektů. Část z nich ale nesplnila podmínky zadání. Ve finálním hlasování je jich proto jen šestnáct. „Projekty budou podle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů. A to až do vyčerpání finanční částky 400 tisíc korun,“ uvedli Boskovičtí.