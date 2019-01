Boskovice – Útulek nebo záchytná stanice. Konečná pro psy, o které nikdo nemá zájem. Může trvat měsíce, než si psa někdo z útulku vyzvedne nebo najde nového pána.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

V boskovické záchytné stanici jsou v těchto dnech tři psi. A Boskovičtí se před časem rozhodli udělat pro ně sbírku. Lidé mohli do tamního Domu dětí a mládeže nosit různé pamlsky pro psy, deky, psí konzervy nebo hračky. Sbírka končí v pátek.

„Do brněnských útulků lidé před Vánocemi nosí pro psy spoustu potřebných věcí a dobrot. Tak proč by to nešlo i v Boskovicích. Stačí, když lidé donesou i drobnosti. Třeba balíček piškotů. I to pomůže,“ řekla organizátorka sbírky Adéla Luňáčková z Boskovic s tím, že předměty ze sbírky předají psí záchytné stanici v Boskovicích.

„Ještě v pátek mohou lidé psům něco přinést. Od tří hodin odpoledne uděláme v horní části Masarykova náměstí v Boskovicích akci se zábavným programem. Jako poděkování všem, co do sbírky přispěli. Lidé uvidí ukázky z výcviku psů nebo tanec se psem,“ dodala Luňáčková.

Poté poputují dárky pro psy do záchytné stanice. „Myslím, že je to dobrý nápad a stanici to pomůže,“ míní její správce Luděk Kalas.