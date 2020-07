„Slibujeme si od toho lepší kontrolu a efektivnější provoz. Pro napojené domácnosti by to znamenalo také úsporu. Podle výpočtů bychom se měli dostat na cenu o sto korun nižší než je nyní,“ uvedl boskovický místostarosta Radek Mazáč.

Letos platí domácnosti za GJ zhruba 640 korun. Se společností ZT Energy se radnice dlouhodobě pře. K Energetickému regulačnímu úřadu podala opakovaně podnět. „Výstup zatím žádný není. Se společností o převzetí kotelen intenzivně jednáme. Chtěli bychom je převzít už během podzimu. Jinak platí to, že od prvního ledna by centrální vytápění mělo být plně v režii města,“ dodal Mazáč.

Služby Boskovice už ve městě provozují čtrnáct menších kotelen. Město zároveň investuje kolem 27 milionů korun do výstavby nové kogenerační jednotky a střediska CZT střed v Sušilově ulici. Nahradí čtyři zastaralé kotelny.

Elektřinou a teplem bude zásobovat nedaleké lázně, saunu, městský úřad a školu v ulici 9. května. Asi čtvrtinu nákladů na výstavbu pokryjí dotace. S pracemi už dělníci začali v těchto dnech. „Z dlouhodobého horizontu je to ekonomičtější řešení. A také efektivnější, co se týká využití vyrobené energie. Budeme zpracovávat také veškerou fotovoltaiku, která nyní přetéká do sítě, protože ji spotřebujeme sami,“ uvedl nedávno šéf městské společnosti Milan Strya.

Služby Boskovice před časem vytvořily nové středisko Teplo a energetika a vybudují také vlastní dispečink.