Boskovičtí zároveň připravujjí výstavbu skateparku v lokalitě Doubravy, ale na jiném místě než bylo původně v plánu. Na něm totiž projektu stojí v cestě vysazená zeleň z dotace ve výši 600 tisíc. Její část by muselo město vracet. V jaké výši, není jasné. „Provizorní řešení se mi moc nelíbí. Bude stát kolem půl milionu a nákladné bude i odstranění. Navíc vznikne něco podobného, co už tu před lety bylo v Mánesově ulici. Lidé si tam stěžovali na hluk z překážek. Za mě je to krok zpět. I za cenu vrácení části dotace bychom se měli snažit o využití prostoru v Doubravách, kde už funguje sportpark se singletrailovými stezkami a toto místo rozšířit,“ uvedl opoziční zastupitel Lukáš Holík.

Na původní skatepark v lokalitě Doubravy má město vypracovanou studii. Nyní se zástupci nedalekého Westernového městečka jedná o jiné lokalitě. „Na ministerstvu mi řekli, ať podáme žádost o vrácení dotace a oni nám její výši vyčíslí. Žádnou předběžnou částku nám nesdělí. Tři čtvrtě roku jednáme s majitelem westernu a správcem okolních lesů o pozemcích, kde by šel skatepark vybudovat,“ poznamenal boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

V sousedním Blansku nedávno investovali do nového zázemí tamního skateparku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka kolem dvou milionů korun. Má nový povrch i překážky. Jezdí se tam na skateboardech, kolech, bruslích i koloběžkách. „V Blansku si občas na koloběžce zajezdím. Je to tam super, ale mám to z domu hodně daleko. Už se těším, až bude nový skatepark v Lysicích. To je od nás z Kunic kousek a hlavně nedaleko školy, kam chodím,“ řekl Deníku Rovnost jedenáctiletý školák Štěpán Juříček z obce Kunice.

Sportoviště chtějí Lysičtí postavit v areálu tamního kluziště vedle hrací plochy. Na délku má mít zhruba pětadvacet metrů a na šířku pak necelých sedm metrů. Lysický starosta Pavel Dvořáček odhadoval náklady před časem bez úpravy podloží zhruba na 1,3 milionu korun. „Bude to konstrukce s překážkami, na kterou přijde umělý povrch. Skládačka, montovaná stavba bez trvalého spojení se zemí. Nejedná se o klasický betonový nebo vyasfaltovaný skatepark. Ten je mimo naše možnosti, protože by stál několik milionů,“ upřesnil tehdy Dvořáček.

Dotaci na nové sportoviště městys nezískal, protože alokace prostředků na dotačním titulu byla nízká. „Zastupitelstvo přesto rozhodlo, že skatepark vybudujeme z vlastních zdrojů. Byly zahájeny práce na podkladové ploše, které budou hotovy do konce července. V srpnu a září by měl být na ploše umístěn skatepark,“ informovali na sociální síti Lysičtí.