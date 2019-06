Boskovice – Westernové městečko v Boskovicích láká v neděli na sraz odrážedel se známou dětskou skupinou Čiperkové. Akce začíná v jedenáct hodin dopoledna koňskou show Pouť syna hromu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Krátce po jedné hodině je společný start odrážedel na koncert Čiperků. Sraz zakončí divadelní představení v amfiteátru Odměna Buffalo Billa. Vstupné pro dospělé je tři sta korun. Děti od tří do pěti let na odrážedle mají vstup zdarma, stejně jako děti do tří let. Pro ostatní je vstup sto padesát korun.