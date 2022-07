K odvážlivcům se Přikryl přidává už potřetí. „Na akci dorazilo mnoho fanoušků, kteří nás všechny hnali kupředu, jsou to naše motory. Byl jsem tam snad jako jediný místní závodník, proto jsem měl podpory víc než dost. Taky kvůli tomu dorazilo mnoho známých a celá má rodina. Bylo skvělé tam mít tolik přátel, ale zároveň to byl velký stres, nechtěl jsem něco pokazit na domácí půdě a obavy z neúspěchu u mě gradovali až do startu…," popisuje účastník své dojmy.

Mučednici Orosii odhalili na Nákle v sousedství knížat Moravy. Podívejte se

Klání startuje tradičně střelba z tanku. První disciplínou je pro muže tahání kamionu. „Nemají to snadné, váží osm tun," komentuje moderátor akce. Ženy mají zase připravený tři a půl tunový terénní vůz. Většina závodníků se s tímto vypořádává úspěšně. Druhá disciplína je přitahování kamionu pro muže a osobního automobilu pro ženy. Zde už se úkol podařilo dokončit pouze pár borcům.

Železnou kládu zvedali až nad hlavu

Třetí disciplína je převrácení pneumatik. „Byly k vidění různé techniky a byl to boj. Vyhrál jsem s deseti otočkami. Před čtvrtou disciplínou nás ale zastihla silná deštivá přeháňka, takže jsme si dali patnáctiminutovou pauzu než opadla největší smršť a šli jsme znovu do toho. Na řadě byl loglift s železnou kládou, kterou jsme museli dostat nad hlavu," popisuje Přikryl.

Ženy bojují s pětatřiceti a pětapadesáti kilogramy a pro muže je nachystaný log se 105 kilogramy. Boj je o každé opakování, nejvíce až šestinásobné. Poslední pátá disciplína je zvedání auta ze země jen pro muže.

Povodně 1997: vodou se brodil i Josef Zimovčák, zasaženo bylo 233 domů

„Nedokážu říct, jaká to byla váha, ale bylo to určitě to nejtěžší co jsem kdy zvedal, klobouk před borci co tam nasázeli skoro dvě desítky opakování. Šel jsem do toho naplno jako vždy, nervozita postupně opadala a podpora od fanoušků mě hnala dál kupředu a i díky tomu se mi podařilo vyhrát první čtyři disciplíny, z toho jednou dělené první místo na logliftu," vypráví závodník.

Na té poslední se mu tak nezadařilo, ale i tak Lukáš Přikryl ukořistil v nabité konkurenci celkové první místo. „Akce byla příjemná a v přátelském duchu, podporovali jsme se navzájem a bylo hezké vědět, že se podílíme na charitativní akci. Velký dík patří všem, co se podíleli na přípravách a všem lidem, co přišli a vydrželi až do konce," uzavírá silák z Boskovic.