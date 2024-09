„Budu dál pracovat pro město i nemocnici. V minulosti jsem ji už dočasně vedla. Věřím, že to i v této nelehké době společně s managementem zvládneme. Za tuto činnost nic nedostanu, protože jsem současně ve volené funkci starostky. Došlo by ke kumulaci funkcí,“ sdělila na tiskové konferenci po valné hromadě nemocnice Syrovátková.

Dembiňák Deníku řekl, že se také s vedením města rozcházel v pohledu na řízení a chod nemocnice. Den před rezignací měl na jednání zastupitelstva ostrou slovní přestřelku s několika přítomnými. „Dal jsem si vnitřní závazek, že boskovickou nemocnici stabilizuji ohledně personálního obsazení. Hlavně, co se týká chybějících lékařů. To se mi ani za půl roku v čele nemocnice nepovedlo. Už nemám kde brát. Oslovili jsme desítky lékařů, objeli republiku křížem krážem. Nemám v tuto chvílí prostředky a už ani sílu, jak to posunout dál,“ řekl krátce po rezignaci redakci Dembiňák.

Jak budou Boskovičtí nedostatek personálu řešit? Jana Syrovátková nastínila, že bude pokračovat v linii, kterou vedl právě dosavadní jednatel. „Zahajujeme spolupráci se zahraničními univerzitami, tak abychom mohli v budoucnu našim lékařům nabídnout zajímavé stáže. Pokračujeme v aktivní personální politice a oslovujeme lékaře napříč republikou,“ uvedla boskovická starostka a poděkovala dosavadnímu jednateli za odvedenou práci. Zároveň bez bližšího upřesnění řekla, že na stole je také spolupráce s okolními nemocnicemi.

Podle náměstka pro léčebně preventivní péči Vladimíra Zemánka i přes nelehkou personální situaci není péče pro pacienty boskovické nemocnice aktuálně ohrožená. V tuto chvíli platí, že je stále uzavřené dětské lůžkové oddělení a snížený počet lůžek na interně. „V rámci interního oddělení máme nastavené procesy, lůžka jsou částečně zredukovaná. Je to dáno technickými důvody, rekonstrukcí a přestavbou v rámci jedné stanice interny. Co se týká urgentního příjmu a zajištění ústavní pohotovostní služby, tak tam funguje vše bez problémů,“ informoval Zemánek.

Jana Syrovátková dodala, že ohledně neutěšené personální situace na dětském oddělení se Boskovičtí snažili vyjednat sdružený lůžkový fond mezi dětským a gynekologickým oddělením. Sdělila, že na tento model však nepřistoupila pediatrická společnost, která k tomu nedala souhlas.

„Tato varianta v tuto chvíli padá. Je tu možnost dětského stacionáře a novorozeneckého oddělení. Na zajištění personálu pracujeme. Asi všechny nemocnice nyní vstupují do jednání s pojišťovnami ohledně nasmlouvání rámcových smluv na dalších pět let. Veškeré podrobnosti budou známy na konci roku,“ odpověděla na dotaz ohledně vývoje situace na dětském oddělení Syrovátková.

Na tiskové konferenci padla otázka k možnému převodu městské nemocnice pod Jihomoravský kraj. K tomu tamní starostka řekla, že je krátce po krajských volbách a se zástupci kraje je připravená o této možnosti znovu jednat. Je tedy cílem Boskovic nemocnici pod kraj převést? Diskutuje se o tom už několikáté volební období. „Ano je to jedna z variant. Pokud dokážeme vyjednat s krajem podmínky, ideálně takové, aby v Boskovicích zůstala zachovaná maximální péče. To je pro nás vedení města klíčové, aby v naší nemocnici získalo to maximum péče pro spádovou oblast s více než sto tisíci lidmi. Uvidíme s jakým výsledkem jednání dopadnou,“ zdůraznila priority města Syrovátková.