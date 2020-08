Boskovické "porcování medvěda": o 300 tisíc z rozpočtu se hlásí do konce srpna

Návrh vlastního projektu mohou vložit obyvatelé Boskovic prostřednictvím platformy boskovice.pincity.cz do participativního rozpočtu města. Čas na to letos mají ještě do konce srpna.

Novou platformu PinCity spustili v Boskovicích v polovině června. Lidem zprostředkovává pohled na investice města i s vizualizacemi. | Foto: printscreen www.boskovice.pincity.cz