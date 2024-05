Personální situace na některých odděleních boskovické nemocnice je i nadále velmi špatná. Stále se nedaří obsadit post primáře dětského oddělení, kde došlo na začátku prosince k dočasnému zavření lůžkového oddělení. Situace je v Boskovicích na Blanensku vážná také na interně, kde mají odcházet další lékařky, schází i chirurgové. „Aktuálně nám chybí sedm stěžejních lékařů a devět sestřiček. Situace na interně a na dětském oddělení je velký problém a věnujeme se mu prioritně,“ řekl na boskovickém zastupitelstvu dočasný jednatel městského zdravotnického zařízení Radim Dembiňák.

Sehnat nový personál je podle něj v současnosti velmi obtížné. Pediatrů je obecně velký nedostatek napříč celou republikou. Navíc značná část působí v soukromém sektoru, kde většinou nemají důvod ke změně. Dembiňák zmínil, že při oslovování nových uchazečů často hovoří silně v neprospěch boskovické nemocnice také její špatná dopravní dostupnost.

„Je to složité, starší lékaři mají svoje místa jistá. A mladí? Ti už ve většině případů neberou povolání lékaře jako poslání, ale jako zaměstnání. Chtějí slušné peníze, oddělat si osm hodin, jít domů a mít sociální jistoty,“ poznamenal Dembiňák s tím, že je v kontaktu i s agenturami, které poptávají lékaře také v zahraničí. Například na Slovensku nebo v Polsku.

Boskovičtí poptávají také ekonomického náměstka. Do konkursu na něj se přihlásil jeden zájemce a podle starostky Jany Syrovátkové ještě není o dalším postupu rozhodnuto. Tento týden radní vyhlásili konkurs na nového jednatele nemocnice s uzávěrkou až do konce července. „Výběrové řízení nechceme uspěchat, proto je lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení až do konce července,“ upřesnila Syrovátková.

Na jednání zastupitelstva uvedla, že do městského zdravotnického zařízení pozvala na návštěvu jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Zdůraznila, že prioritou zůstává maximální zachování rozsahu poskytovaných služeb. Jestli to však v budoucnosti bude jako nyní v režii města nebo kraje, je otevřené.

Na tomto jednání současné vedení města opět čelilo ostré kritice opozice, která má zato, že dostatečně pružně a intenzivně nejedná o možnosti převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj. Tak jak bylo odhlasováno ještě za předchozího vedení. „Připadne mi, že kolem toho tancujeme, někdy se nám s krajem líbí jednat a někdy ne. Pojďme se domluvit jak dál, předložte nám nějakou vizi. Klidně nechte revokovat původní usnesení zastupitelstva, pokud ne, tak máme povinnost jednat o převodu s krajem,“ poznamenal bývalý starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

V podobném duchu mluvila i další opoziční zastupitelka Michaela Žejšková. Pozastavovala se nad tím, proč není k variantě možného převodu pod kraj sestavená pracovní skupina s jasně daným harmonogramem. „Jsme rozpačití. Není jednoznačně definované, kam kráčíme. Jestli směrem ke kraji, městskému provozu nebo jiné variantě,“ řekla Žejšková.

Boskovická starostka Jana Syrovátková reagovala s tím, že rok a půl jejího působení v čele dvanáctitisícového města se na kraji vystřídali tři radní pro zdravotnictví. Přednostně si nechala zanalyzovat provoz nemocnice. Nyní se zpracovává nacenění jejího majetku a v jednání s krajem je město připravené pokračovat. Podle všeho k dalšímu kolu jednání dojde až po podzimních krajských volbách.

„Od loňského podzimu jsme museli řešit jednu z největších protestních akcí napříč republikou. Tak abychom zajistili provoz naší nemocnice, dojednali jsme kolektivní smlouvu. Do toho se promítla nelehká personální situace, kterou se snažíme usilovně řešit. Jak je na tom nemocnice ekonomicky, víme. Její problémy známe. Jednaní s krajem je jedna s variant. Čas do krajských voleb chceme využít a připravit podklady pro další jednání,“ dodala Syrovátková.