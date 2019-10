Boskovice – Přímé vlakové spojení z Boskovic do Brna. Nové nádraží, moderní dopravní uzel. Na druhou stranu také řada problémů. S parkováním a kolabující dopravou v centru druhého největšího města na Blanensku. A otazníky ohledně zachování železničního spojení do Velkých Opatovic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivo Michalík

To vše padá v souvislosti s výstavbou takzvané Boskovické spojky. Podle aktuálních informací zástupců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) má projekt skluz několik let. S výstavbou se počítá nejdříve v letech 2023 až 2024. „Někdo do města přivede elektrifikovanou trať a městu jako poslednímu pobudovi hodí kost, ať si ji někam uklidí. Je fajn, že budeme mít přímé vlakové spojení do Brna, ale tento projekt za dvě miliardy vůbec neřeší parkování u nového nádraží. To je na bedrech města. A nikdo se nás neptá, jak si s tím poradíme,“ řekl Deníku boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.