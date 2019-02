Boskovice - Po opravě sokolovny v Boskovicích volají tanečníci či divadelníci. Sokolové však na ni nemají peníze. Proto začali jednat s městem.

Ilustrační foto. | Foto: Míla Pour

Sokolovna v Boskovicích je hodně zastaralá, což návštěvníky odrazuje. To si myslí trenérka taneční školy Body Rockers Squad Lucie Žaludová, která v budově třikrát týdně pořádá lekce. „Zvenku je pěkná, ale její interiér nevypadá příliš vábně. Hlavně zdi by bylo potřeba vymalovat, celé to tam působí zašle a smutně. Nejspíš proto lidé dnes sokolovnu využívají mnohem méně, než by mohli. Mnozí z ní odešli a upřednostnili taneční v Zámeckém skleníku, kde je prostředí mnohem hezčí," popsala Žaludová.

Problém si uvědomuje i vedení Tělocvičné jednoty Sokol Boskovice. „Poslední velkou rekonstrukci jsme dělali v roce 2006. Opravili jsme střechu, fasády, záchody a vyměnili okna. Stálo to asi čtyři miliony korun a přispělo nám město i stát," sdělil jednatel boskovického Sokola Karel Malach.

Se sokolovnou to postupně začalo jít dolů z kopce od roku 2009. „V té době zanikla společnost Sazka, jejímž akcionářem byla také Česká obec sokolská. Předtím nám přispívala dvě stě tisíc korun ročně, nyní už jen sedmdesát tisíc korun. Můžeme si dovolit platit už jen běžnou údržbu a drobné opravy," vysvětlil starosta Sokola v Boskovicích Libor Molt.

Boskovičtí sokolové si na provoz budovy vydělávají také sami. Sídlí v ní například advokátní a župní kancelář a mnohé další instituce. Příjmy tak přicházejí z krátkodobých a dlouhodobých nájmů. A pomáhají i sponzoři. To ale sokolům nestačí. Na větší opravy nemají peníze. „Sokolovna každým rokem víc a víc stárne, a tím pádem klesá i její hodnota. Účetně jsme tak každoročně asi dvě stě padesát tisíc korun v minusu," přiblížil Molt.

Budova z roku 1912 potřebuje podle místních velkou opravu vnitřních prostor. „Ty se opravovaly naposledy v sedmdesátých letech minulého století. Obrátili jsme se proto na vedení města s žádostí o pomoc," nastínil Molt.

První schůzku nedávno měli se starostkou Boskovic Hanou Nedomovou. „Předtím než se budeme moci posunout někam dál, budu potřebovat oficiální stanovisko jejich pražského centra," uvedla Nedomová. Kdyby podle ní sokolovnu provozovalo město, bylo by jednodušší získat pro ni granty či dotace. V novém programovacím období můžeme na tyto investice získat peníze, pokud je dobře připravíme" nastínila Nedomová.

Sokolové ale upozorňují, že se sokolovny nechtějí zbavovat. Jde jim o to, aby zachovali spolkovou činnost. „Kdybychom se o nic nepokusili, v následujících pěti letech by mohl být již její provoz značně ohrožený. Nechceme teď předjímat, jestli třeba sokolovnu bude provozovat město samo nebo budeme jeho společníky," přiblížil Malach.

Boskovická sokolovna bude vyžadovat mnohamilionové investice. „Ze začátku chceme vyměnit alespoň stoly a židle, které jsou staré přes třicet let. A také spojovací dveře mezi sálem a přísálím, což přijde alespoň na čtyři sta tisíc korun. Dále pak chceme pokračovat v úpravách interiéru tak, aby odpovídal požadavkům moderní doby. Vše ale bude záležet na doporučení architekta," upřesnil Molt.

Stovky hodin ročně stráví v sokolovně herci z boskovického divadla Naboso. „Je to naše domovská scéna, kde pravidelně zkoušíme a hrajeme. Podmínky v sokolovně jsou ale nedůstojné, za hranicí toho, co se dá ještě akceptovat. Při zkouškách je nám zima a technické zázemí je zastaralé. Nejde však jen o nás, především naši diváci si zaslouží, abychom je zvali do vlídnějšího prostředí, " řekl režisér divadla Tomáš Trumpeš.