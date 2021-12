„Rozumím tomu, že úvěr je za výhodných podmínek. Ale nepřijde mi rozumné ho vyčerpat celý příští rok. Stejně tak si myslím, že město by mělo mít spíš nějakou rezervu a ne se zadlužovat ve velkém. Nezpochybňuji, že například čistírnu odpadních vod musíme zmodernizovat a to samé platí o nové křižovatce u pošty. Některé položky v rozpočtu se však dají odložit,“ řekl na jednání zastupitelstva bývalý místostarosta a nyní opoziční zastupitel za Ano Lukáš Holík.

Podle něj nemusí město například kupovat nafukovací halu za čtyři miliony pro tenisty, může oželet první etapu obnovy parku u Zámeckého skleníku nebo parkoviště v nemocnici za deset milionů. Celkem opozice navrhla škrty za více než 30 milionů. Neprošly.

„Za mě je rozpočet udržitelný. Co se týká budoucího financování sportovní haly za 150 milionů, tak i při sedmnáctimilionových splátkách úvěru jsme schopni to pokrýt. Bavíme se o tom, že stavět by se začala za čtyři roky. V té době už nebudeme třeba dávat patnáct dvacet milionů ročně do nemocnice. Část nové haly pokryjeme z dotací a v případě potřeby můžeme rozšířit úvěrový rámec,“ sdělil boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Mezi největší investiční akce ve druhém největším městě na Blanensku příští rok patří pokračování rekonstrukce čistírny odpadních vod. Spoluúčast města je 54 milionů, dalších dvacet poputuje z jeho plusovosti ve Svazku vodovodů a kanalizací. Bezmála třiatřicet milionů pak zaplatí Boskovičtí za úpravu křižovatek u pošty a evangelického kostela. Dvacet milionů mají vyhrazeno na zahájení výstavby komunitního centra s knihovnou. Sedmnáct milionů by pak město mělo získat z prodeje pozemků, z toho patnáct milionů má vynést prodej ploch v průmyslové zóně.