Od prvního června v městském zdravotnickém zařízení navíc sníží kapacitu na dvou stanicích interního odděleních. Z dvaapadesáti lůžek na dvaatřicet. Na jak dlouho, není v tuto chvíli jasné. Mínus dvacet lůžek jde podle jednatele nemocnice Radima Dembiňáka na vrub nedostatku lékařů.

„Na interně máme v současnosti podstav tři lékaře. Nutně bychom na hlavní pracovní poměr potřebovali sehnat alespoň dva. Snažíme se to řešit, ale zatím se nám nedaří. Jsme v situaci, kdy si stávající personál potřebuje oddechnout, vzít si dovolenou a také se vzdělávat. Není možné chodit jen do práce, domů a pak zase hned do práce. Abychom byli v těchto počtech schopni zajistit systém služeb a stoprocentní zdravotní péči, museli jsme dočasně snížit kapacitu o dvacet lůžek. To je zhruba o čtyřicet procent z celkového počtu. Na jak dlouho, není v tuto chvíli jasné,“ řekl v pátek dopoledne Deníku Radim Dembiňák.