Boskovice – Z pohledu pacientů na druhém místě za Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, z pohledu zaměstnanců na druhém místě za Vojenskou nemocnicí Brno se umístila Nemocnice Boskovice v rámci Jihomoravského kraje v celostátním projektu Nejlepší nemocnice České republiky 2009. Ten pořádá nezisková organizace HealthCare Institute.

Nemocnice v Boskovicích. | Foto: www.nemocniceboskovice.cz

„Jsem na tyto výsledky hrdý, velmi si ocenění vážím. Protože projekt podporují i zdravotní pojišťovny, může nám to pomoci při navazování smluvních vztahů s nimi,“ uvedl jednatel nemocnice Jaroslav Černý.

Nemocnice Boskovice se do projektu loni přihlásila poprvé. Hlasovalo se prostřednictvím koordinátorů od začátku března do konce října přímo v nemocnicích přes tištěné i elektronické dotazníky. Loňského čtvrtého ročníku projektu se zúčastnilo osmdesát nemocnic v celé republice, do hlasování se zapojilo přes pětatřicet tisíc lidí.

Mezi všemi nemocnicemi v republice skončila boskovická nemocnice z pohledu pacientů na desátém místě, z pohledu zaměstnanců na dvaadvacátém místě. „V hodnocení pacientů se na prvním místě umístila Fakultní nemocnice v Praze,“ dodal Jaroslav Černý.