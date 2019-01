Boskovice – Duly u porodu vám nebudeme tolerovat. To je vzkaz boskovických porodníků všem nastávajícím matkám, které se rozhodují rodit v tamní nemocnici. Duly totiž podle zdravotníků často zasahují do porodu a narušují tak jeho průběh. Zodpovědnost za komplikace přitom nesou pouze lékaři a nikdo jiný.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Nařízení, které zakazuje přítomnost dul u porodu, platí v Boskovicích zhruba měsíc. „Maminka si musí vybrat. Buď bude rodit u nás, v přítomnosti jakékoliv blízké osoby jako je partner nebo třeba maminka, ale bez duly, nebo si musí vybrat jinou porodnici. Proti práci dul obecně nic nemám, ale v naší porodnici jsme s nimi měli velmi špatné zkušenosti. Je to jen laický ženský doprovod matek, který nemá žádné právo narušovat porod, což na rozdíl od příbuzných často dělá. Přitom právě ony velmi často ovlivňují rozhodnutí a psychiku matky, a tím nám komplikují práci. Pokud se totiž něco stane matce nebo dítěti, nese za to zodpovědnost jen náš personál," vysvětlil primář boskovického porodního oddělení Jan Machač.

Přístup dul na porodní sál proto jako hlava oddělení nedávno zakázal. A to i přesto, že porodů s jejich doprovodem prý moc není. „Od začátku tohoto roku tu takové porody byly zhruba jen tři. Podle mě je to jen módní záležitost, za kterou maminky zbytečně platí tisíce korun, ačkoliv jim dula nijak extra nepomůže. Stejnou péči jim mohou zadarmo poskytnout i naše porodní asistentky," dodal Machač s tím, že duly ze sálu úplně vykázala třeba už i nemocnice ve Vyškově.

Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích zase omezuje přítomnost duly na sále vysokým poplatkem. Zatímco blízká osoba, jako je otec dítěte nebo třeba kamarádka, zaplatí pět set korun, dula o tisícovku více. „Platí se jednak za přítomnost další osoby na sále, ale navíc bereme duly jako profesionály u porodu. Je to poměrně vysoká částka, ale dula ji stejně neplatí a naúčtuje ji mamince, pokud ta o její přítomnost stojí," přiblížila mluvčí nemocnice Anna Mrázová.

Není dula jako dula

Ačkoliv lidé často hážou duly a porodní asistentky do jednoho pytle, je mezi nimi rozdíl. Porodní asistentky totiž na rozdíl od dul mají odborné zdravotnické vzdělání. „Duly však také procházejí výcvikem, kde se učí jednak o fyziologickém porodu, ale osvojují si i znalosti psychoterapie a dalších technik, aby mamince pomohly usnadnit co nejvíce samotný porod, třeba aby nemyslely jen na bolest a podobně," vysvětlila certifikovaná dula Pavla Filipová z Brna.

Podle ní jsou vysoké poplatky v Brně nehoráznost a stejně tak nechápe úplný zákaz dul u porodu. „Nechápu proč dula platí tolik peněz, když tam za tu cenu nic nespotřebuje, oblečení i jídlo si nosíme vlastní. V Boskovicích jsem ještě nebyla, tak nemohu soudit, ale při porodech ve Znojmě nebo Břeclavi byl personál velmi vstřícný, vzájemně jsme spolupracovali. V žádném případě jsem jim do porodu nezasahovala, pouze hájím to, co si sama maminka vybere podle dostupných informací, kam až je ochotná při porodu zajít a kde už má hranice," dodala Filipová.

Několik oslovených maminek s dulou žádné zkušenosti zatím nemělo. Shodně ale tvrdily, že každá žena má právo se rozhodnout, koho u porodu chce, nebo nechce. „Já sama jsem u porodů měla manžela, ale velmi mi tam chyběla také ženská podpora," doplnila matka čtyř dětí Filipová.