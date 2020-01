Zaměstnanci a jeden z rodičů si stěžovali i na zvláštní praktiky při přijímání žáků a fungování Spolku na podporu ZUŠ. Česká školní inspekce jim nyní v některých bodech stížnosti dala zapravdu. „Škola pochybila při přijímání žáků. V tanečním oboru nebyla jasně a transparentně nastavena kritéria,“ popsal jedno z pochybení náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle inspektorů nedošlo ani ke zlepšení vzájemné komunikace vedení školy a pedagogů oproti poslední kontrole před více než dvěma lety. Na škole situaci prošetřoval také inspektorát práce. „Kontrola neprokázala, že by ve škole jednoznačně docházelo k nerovnému zacházení a diskriminaci ze strany zaměstnavatele. Z šetření ale vyplynulo, že pracovní prostředí a podmínky nejsou ve škole zcela v pořádku. Existují určité pochybnosti o dodržování základních zásad pracovněprávních vztahů,“ uvedl mluvčí inspektorátu Richard Kolibač.

Další kroky a opatření jsou nyní na krajských úřednících.

Stanislava Matušková nechtěla závěry školní inspekce komentovat. „Výsledky inspekce chci nejdříve probrat se zaměstnanci a také s krajem. Medializovat to před tímto krokem není podle mě vhodné a vyjadřovat se k tomu nebudu,“ řekla ve čtvrtek Matušková.

V minulosti odmítla, že by na škole docházelo k šikaně nebo psychickému nátlaku. „Pouze vyžaduji dodržování pravidel a povinností zaměstnance. Začátek problémů vidím v propuštění zaměstnanců bez kvalifikace, se kterým se někteří učitelé nevyrovnali,“ poznamenala.

Výsledek šetření inspekce považuji učitelé za významný dílčí úspěch. „Inspektoři nám dali za pravdu v podstatných bodech jako je nezdravé klima školy, machinace kolem přijímacího řízení, demotivující systém hodnocení žáků a podivné propojení ZUŠ se spolkem,“ uvedl jeden ze stěžovatelů Richard Jurečka.

V jiných bodech, stejně závažných, jsou však podle něj závěry inspektorů povrchní. Například co se týká vzdělávání tamních učitelů. „Již první rok, co jsem byla na škole, mi vedení školy sdělilo, že máme nárok na jediné školení za celý školní rok. A to ještě pouze v čase, kdy neučíme,“ uvedla učitelka výtvarného oboru Magdalena Chumchalová.

Učitelé se podivují nad tím, jak je přitom možné, že ředitelka školy čerpala v uplynulých letech na své vzdělání určené finanční prostředky v rozmezí 40 až 68 % ročně, zatímco ostatních více než třicet pedagogů se podělilo o zbytek.

Žádají také vysvětlení, proč byla ředitelce schválená částka více jak sto tisíc korun na absolvování ročního kurzu MBA. Ten podle nich k vedení školy nepotřebovala. Mohla si udělat kvalifikační kurz pro ředitele škol a školských zařízení za zlomek ceny. „V nejbližších dnech kontaktujeme ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Požádáme ho, aby prověřil způsob, jakým členové Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce prošetřili podněty původní stížnosti. O našem postupu pochopitelně vyrozumíme také Jihomoravský kraj," dodal Jurečka.

A jak se s k celé záležitosti staví krajští úředníci? Zatím jen strohým komentářem, že inspekce neodhalila žádná závažná pochybení. V takovém případě nemají zákonnou možnost odvolat ředitele. Podle mluvčí Moniky Brindzákové se však snaží najít způsob, jak celou situaci vyřešit. „Radní pro školství Jana Pejchalová bude mít začátkem února schůzku s paní ředitelkou,“ řekla Brindzáková. Pak zvolí další postup.