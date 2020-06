Premiéru má ve druhé polovině července. „Vinnetou a Májovky? To je v podstatě celý můj život. Věřím, že toto představení přitáhne opět děti ke knížkám a odkazu Karla Maye. S nadčasovým poselstvím, kdy slova čest a přátelství měla svoji váhu,“ říká v boskovickém amfiteátru při čtvrteční zkoušce devětapadesátiletý Jan Koten z Velkého Meziříčí.

Je členem Společnosti Karla Maye v Německu. Podle svých slov navštívil všechna místa, kde se natočilo jedenáct filmů o náčelníkovi Apačů, kterého hrál Pierre Brice. „Osobně jsem se s ním několikrát setkal, stejně jako s celou řadou dalších herců z těchto filmů a lidí ze štábu. Jsou to nezapomenutelné vzpomínky. Na nové přestavení se moc těším,“ dodává muž, který dorazil i s replikou slavné Mayovy pušky pobité stříbrnými hřeby.

Na příkrý svah v přírodním amfiteátru zatím na koni přijíždí v šumění vodopádu hlavní hrdina Vinnetou. „Znáte ho všichni. Vinnetou. Ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů Meskalerů. Jeho jméno žilo v každém stanu, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a neúprosným bojovníkem proti bezpráví,“ zní z reproduktorů hlas herce Jana Kačera.

Na scéně se později objevuje i náčelníkova sestra Nšo či, Old Shatterhand, lovec a stopař Sam Hawkins nebo roztržitý reportér Oxford Times Tuff-Tuff.

Podle šéfa westernového městečka Luboše Jerryho Procházky se jedná o unikátní divadelní představení, ve kterém se štáb snaží co nejvíce držet filmové předlohy. „Využíváme dialogy, které zazněly ve filmu, včetně hudby. Z mého pohledu je to jedna z posledních šancí, jak tento žánr nabídnout dětem a mladé generaci. My všichni jsme Vinnetoua znali a v dětství žili jeho příběhy. Četli pod peřinou. Věříme, že živé představení pod širým nebem zaujme. Je v něm spousta akčních scén, ježdění na koních, střílení a pyrotechnické efekty,“ vyjmenovává Procházka.

Publikum zaujmou i unikátní kulisy. Šedesát metrů dlouhé kolejiště s tunelem, třítunová lokomotiva, nádraží městečka Roswell a replika dobového salonu. Nechybí ani devítimetrový vodopád a jezírko. „To má připomínat řeku Rio Pecos,“ dodává Procházka.

Vše pak doplňují dobové kostýmy. Představení má podle režiséra Igora Krištofa zhruba devadesát minut. „V původním filmu bylo k dispozici osm až dvanáct lokací. My si museli vystačit s jednou. Ale to nevadí. Jsou tu nádherné výhledy a úžasné přírodní kulisy,“ říká Krištof.

Vinnetoua hraje Michal Bednář, který se v boskovickém westernovém městečku pohyboval od dětství. Později začal pracovat s koňmi a má zkušenosti ze zahraničních show. „Do Boskovic jsem se vrátil moc rád a nápad s představením Vinnetou mě oslovil. Je to silný příběh s krásnou myšlenkou. Stačí se posadit v amfiteátru, pustit hudbu z filmu a naskočí mi husí kůže. A také se mi vybaví dětství. Staré kazety s indiánkami, já jako kluk si hraji na idiány ve westernovém městečku a táta jezdí na koních,“ usmívá se představitel jedné z hlavních rolí.

Boskovičtí na představení koupili autorská práva na tři roky. Pokud bude úspěšné, uvažují o nastudování také dalších filmů. Vinnetou rudý gentleman a Vinnetou poslední výstřel.

