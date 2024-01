/VIDEO/ V úterý dopoledne vrčela před boskovickou radnicí na Masarykově náměstí motorová pila. Pracovníci Služeb Boskovice ořezávali vánoční strom a s pomocí těžké techniky vzrostlou jedli z náměstí odvezli. V centru dvanáctitisícového města stála bezmála dva měsíce. Věnovali ji dárci z nedaleké Okrouhlé.

Boskovičti odvezli vánoční strom. | Video: Deník/Jan Charvát

Co bude s vánočním stromem nyní? „Větve se použijí na smuteční věnce. Když nás dárce požádá a má zájem o dřevo, tak mu strom pořežeme a odvezeme zpět. Teď chtěl jen špalek, který jsme mu odřízli. Zbylé dřevo skladujeme pro potřeby města. Využijí ho například skauti na oheň,“ řekl v úterý Deníku za městskou společnost Petr Malach.

Vánoční strom dopravili Boskovičtí na Masarykovo náměstí v pondělí sedmadvacátého listopadu. Loni vybírali celkem ze šesti stromů, které městu nabídli soukromí dárci.

Jak se strom dostával do centra Boskovic, si můžete připomenou díky videu:

Zdroj: Youtube

Kromě jednoho byly všechny nabízené stromy z okolí Boskovic. „Obvykle jde o statné stromy, které už vyrostly do takové výšky, že lidem v jejich zahradách a okolí domů vadí. Nekácí se tedy žádné stromy v lese, ale vánoční strom dostává město darem od místních. Letos byl ve hře i živý vánoční strom, který by se zasadil přímo na náměstí. Tuto variantu navrhli místní, ale nakonec neprošla. Péče o strom by totiž byla nákladná i technologicky náročná a s nejistým výsledkem,“ sdělila již dříve mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.