Boskovičtí proto ve vybraných částech města spustí do konce letošního roku úsekové měření. Od něj si slibují zklidnění provozu a větší bezpečnost v ulicích dvanáctitisícového města. „Z kopce dolů směrem k autobusovému nádraží tady někteří jezdí jako čerti. Hlavně motorkáři. Když mám přejít silnici, tak mám často v hustém provozu velké obavy. I když je volno, tak se raději na přechodu několikrát rozhlédnu, protože kolikrát na hlavní vyrazí auto z boční ulice a pak nabere velkou rychlost, není to příjemné. Pokud nezabírá namátkové měření rychlosti přenosným radarem, tak je za mě úsekové měření na místě,“ řekl Deníku Josef Vybíhal z Boskovic.

Bydlí v ulici Sokolská. Ta je přitom jednou z nejrušnějších boskovických ulic. Radní už vyhlásili zadávací řízení na úsekové měření na území města. Náklady na pořízení radarů odhadují zhruba na 4,8 milionu korun. Výdaje na technickou podporu celého systému pak mají být necelých šest set tisíc korun ročně.

Loni už Boskovičtí pořídili kvůli zjednodušení zpracování agendy dopravních přestupků systém Skarabeus. Ten zpracovává data z kamerových záznamů a také z laserového měřiče městské policie. Včetně licence nutné k napojení stál přes čtyři sta tisíc korun. Dalších zhruba tři sta padesát tisíc stálo jeho doprogramování a přes sto sedmdesát tisíc ročně pak technická podpora.

V Boskovicích připravují úsekové měření. Začít fungovat má do konce letošního roku. Radary budou ve dvou lokalitách. | Video: Deník/Jan Charvát

„K úsekovému měřením máme souhlas dopravní komise, odboru dopravy i dopravního inspektorátu. Cílem je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v našem městě. Za bílého dne tu jezdí auta rychlostí přes sto kilometrů v hodině, a to rozhodně není v pořádku. Měření bychom chtěli spustit do konce letošního roku. Agendu zvládnou pracovníci odboru dopravy ve stávajících počtech. Nikoho dalšího kvůli úsekovému měření nabírat nemusíme. Díky systému Skarabeus se naopak úředníkům uvolní ruce a budou moci dělat jinou práci,“ informovala boskovická starostka Jana Syrovátková.

Hlavní tahy

A kde Boskovičtí tedy radary nainstalují? Ve dvou úsecích. Konkrétně v ulici Sokolská a dále pak na tahu Lidická, Sušilova, Dukelská, kde jsou školy, chráněné bydlení Betany a velký pohyb lidí. Podle Jany Syrovátkové mají o úsekové měření v režii Boskovic zájem také okolní obce, které spadají pod jejich správu. „O instalování úsekového měření na dalších místech v těchto obcích budeme určitě jednat. Jsme na to připraveni,“ sdělila Syrovátková.

První úsekové měření na Blanensku začalo fungovat v dubnu v blanenské místní části Lažánky. Provoz na průtahu obcí, silnici druhé třídy číslo 379, se tam podle místních výrazně zklidnil. Novinku si vesměs pochvalují, i když se ozývají i kritické hlasy. Například k tomu, že měřený úsek měl být delší o rovinu poblíž čerpací stanice. Podle úředníků je však vybraný úsek v souladu se stanoviskem policie, zmíněná část u benzínky se totiž nachází v nezastavěné lokalitě, a proto nebyla do měření zahrnuta.

„Popravdě jsem si původně myslel, že to mít efekt nebude a je to k ničemu. Musím ale přiznat, že za měsíc, co úsekového měření funguje, se provoz v této části obce znatelně zpomalil. Dřív tudy jezdila auta sedmdesátkou i rychleji hlava nehlava. Lidé měli velký problém v zatáčkách vyjet z bočních ulic. Bylo to velmi nepříjemné. To samé poblíž přechodu u bývalého obchodu. Co tak slyším od ostatních, tak si úsekové měření více méně pochvalují,“ řekl redakci nedávno jeden z obyvatel Lažánek Lukáš Tomek.

Měření v Lažánkách

Úsekové měření je Lažánkách zavedeno obousměrně v délce více než jeden kilometr, což je přibližně polovina vzdálenosti od začátku po konec obce. Nepřetržitě vyhodnocuje průměrnou rychlost vozidla mezi dvěma pevně nainstalovanými radary a porovnává je s nejvyšší povolenou rychlostí. Monitoruje silnici od fotbalového hřiště po rovinu před benzínkou. Radary posílají data automaticky blanenské městské policii, kde se zpracují do elektronické podoby oznámení přestupku správnímu orgánu. To se pak elektronicky předá k dalšímu řízení na odbor dopravy na městském úřadu v Blansku.

„Pokud řidiči překročí povolenou rychlost 50 kilometrů v hodině, zaplatí ve správním řízení pokutu od dvou až do pětadvaceti tisíc korun. Za přestupek mohou obdržet také až 6 bodů,“ uvedli na webu města Blanska úředníci.

Městská policie Blansko poskytla Deníku aktuální data měření od začátku dubna do poloviny května. Za prvních několik týdnů strážníci oznámili úředníkům 401 přestupků. V průměru zaznamenávají kolem deseti překročení povolené rychlosti denně. „Nedá se říct, že by v některé denní nebo noční době byl přestupků nějaký extrémní počet. Zatím je to bez výrazných výkyvů. Záleží na počasí, protože když je venku hezky, mají na svědomí nezanedbatelnou část přestupků motorkáři,“ informoval tehdy zástupce ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.

Dodal, že zhruba polovina přestupků je při překročení povolené rychlosti do deseti kilometrů za hodinu a zbytek do dvaceti kilometrů. Vyšší překročení rychlosti zatím strážníci zaznamenali v jednotkách případů. „Nejvyšší naměřená rychlost byla devadesát čtyři kilometrů v hodině. Jednalo se o osobní auto v nočních hodinách. Překročení rychlosti u řidičů aut do tři a půl tuny jsou v této lokalitně nyní výjimečné. Přestupek u kamionů zatím žádný neevidujeme. Odezva místních občanů je pozitivní, avizují zklidnění dopravy,“ uvedl blanenský strážník.

Nebezpečná rychlost v Laženech

Nepřiměřená rychlost je už dlouhou dobu velmi ožehavé téma také v obci Lažany na silnici I/43. Nejrušnějším tahu na Blanensku. I tam bude úsekové měření v režii města Blanska, jak vyplynulo z informací na nedávném jednání blanenského zastupitelstva. Jedním z bodů tam byla dohoda mezi městem Blansko a obcí Lažany.

„Podle schváleného dokumentu město v této obci, která leží na frekventované silnici I/43, do konce roku 2024 vybuduje a zprovozní úsekové měření rychlosti. Předpokládané náklady na stavebně technologickou přípravu se předpokládají ve výši přibližně tři sta až čtyři sta tisíc korun bez daně. Řidiči projíždějící Lažany často nedodržují maximální povolenou rychlost. Potvrzuje to i statistika. V období od 13. do 20. prosince 2022 obcí projelo skoro 84 tisíc vozidel a jen necelá pětina z nich dodržela předepsanou rychlosti padesát kilometrů v hodině,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.