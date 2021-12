O dramatické momenty, brzdění a troubení není nouze. Několik málo volných míst je ráno zabraných a parkoviště u nedalekého městského úřadu bývá plné, stejně jako okolní ulice. „Dcera chodí do druhé třídy a do školy ji vozím po cestě do práce. Mám strach, že by se ji něco stalo. Dopravní situace v blízkosti školy není dlouhodobě dobrá. Jezdí tu hodně aut, děti mezi nimi nejsou vidět a chybí přechody. Možná až bude dcera starší a zvládne doprovázet mladšího brášku, tak budou chodit spolu pěšky,“ řekla na místě Deníku Rovnost jedna z boskovických maminek Lucie. Celé jméno si zveřejnit nepřála.

O problému s dopravou v této části města boskovičtí úředníci vědí. Podle starosty Jaroslava Dohnálka ale dlouhodobé řešení nepříjemné situace závisí na zásazích v okolních ulicích. „Nejdříve se musí postavit okružní křižovatka u pošty a upravit křižovatka u evangelického kostela. Pak mohou přijít na řadu úpravy dopravy v okolí školy na náměstí 9. května. V budoucnu se zde zřejmě nevyhneme jednosměrkám, ale ty se musí řešit komplexně jako celek a až po úpravách ve zmíněných ulicích,“ řekl Dohnálek.

K budování přechodů v okolí školy je podle svých skeptický, protože s nimi má problém zase policie. Dodal, že podněty místních opakovaně probírali na jednáních dopravní komise a posuzovali několik variant řešení. Komise nakonec navrhla, aby se u školy vymezil prostor na parkoviště v režimu K+R. Vychází z anglického Kiss and Ride, volně přeloženo polib a jeď. Stání by bylo s časovým omezením, například v pracovní dny od sedmi do osmi hodin ráno. „A to pro několik vozidel v obou směrech větve předmětné křižovatky na náměstí 9. května,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Tuto značku však podle něj spousta řidičů nezná a je otázkou, jak by omezení dodržovali. Zmíněnou variantu ještě musí schválit městská rada, město pak požádá o úpravu značení a odbor dopravy ji projedná s policií. Nové značení se tak může u školy objevit nejdřív začátkem příštího roku.

Obavy o nedodržování předpisů jsou na místě, protože stačí popojít o několik desítek metrů dál přímo před školu. Tam se každý měsíc totiž odehraje velké množství přestupků. Do části náměstí, kde sídlí i základní umělecké škola, je vjezd zakázán. To ale spoustě řidičů nevadí. Předloni tam strážníci nainstalovali kameru a ta po roce provozu odhalila jen přes den čtrnáct set nepovolených vjezdů. Na pokutách tehdy vybrali strážníci sedm set tisíc korun. „Situace se tam nezlepšila. Řidiči do zákazu jezdí dál ve velkém,“ potvrdil Deníku šéf Městské policie Boskovice David Krátký.

Kromě rodičů, kteří vozili děti do škol, porušovali zákaz vjezdu například také kurýři zásilkových společností při zkracování cesty. Silnici se zákazem vjezdu využívá základní škola například při hodinách tělocviku nebo v družině. „Řidiči tu zákaz vjezdu porušují. Zatím se naštěstí nikomu nic nestalo. Nevím, co by pomohlo. Pokuty dostávají a stejně se tu jezdí dál. Asi na to mají peníze,“ řekl před časem ředitel Základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský.