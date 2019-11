Město, potažmo městská společnost Služby Boskovice, se i tímto krokem připravují na převzetí kompletní sítě kotelen. K němu má dojít od ledna 2021. Dosud je provozuje soukromá společnost ZT Energy, která ji má od města v nájmu. Vytápí asi třetinu tamních domácností. „Sít kotelen chceme udržet a nastavit konkurenceschopnou cenu ostatním zdrojů vytápění. Cena tepla by se měla po převzetí centrálního systému vytápění městem snížit. Na převzetí kotelen se intenzivně připravujeme, nechceme nic podcenit. Nebude to jednoduchý krok,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

V současnosti platí boskovické domácnosti v průměru 652 korun za gigajoule včetně daně. V budoucnu počítají zástupci města s částkou o zhruba sto korun nižší. „Podle dosavadních výpočtů by to v budoucnu mělo být zhruba pět set korun za gigajoul bez daně,“ řekl jednatel společnosti Služby Boskovice Milan Strya.

Městská společnost zatím ve městě provozuje čtrnáct menších kotelen. Variantě nové kogenerační jednotky dali Boskovičtí podle Stryi přednost před opravou čtyř stávajících zastaralých kotelen. Ta by stála asi osm milionů. Po dokončení tyto kotelny nová kogenerační jednotky nahradí. „Z dlouhodobého horizontu je to ekonomičtější řešení. A také efektivnější co se týká využití vyrobené energie. Budeme zpracovávat také veškerou fotovoltaiku, která nyní přetéká do sítě, protože ji spotřebujeme sami. Nová jednotka by měla ve zkušební provozu fungovat příští rok na podzim,“ upřesnil Strya.

Služby Boskovice také vytvoří nové středisko Teplo a energetika a počítají s vybudováním vlastního dispečinku. Město čeká ještě jednání o vyrovnání s dosavadním provozovatelem centrálního zásobování ZT Energy.

Před časem úředníci z boskovické radnice podali na tuto společnost stížnosti u Energetického regulačního úřadu. „Město nesouhlasí s konečným vyúčtováním za dodávky tepla za loňský rok a dále s předloženým návrhem ceny tepla na letošní rok,“ uvedl vedoucí boskovického odboru správy majetku Pavel Musil. Společnost si nečekaně výrazně zvýšila odpisy i zisk.

Jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová se ohradila, že ze strany města šlo o útočnou kampaň. „Město nepředložilo žádné pádné argumenty, proč nevyužilo naši nabídku, a obyvatelům tak nedopřálo snížení ceny tepla a pouští ven zkreslené informace,“ uvedla před časem Nezvalová.

Stejná společnost bude po roční pauze provozovat síť kotelen v sousedním Blansku po dobu čtyř let. Rozhodli o tom blanenští radní. Původní záměr přitom byl, že kotelny bude provozovat městská společnost Služby Blansko. Po roce však vedení města obrátilo.

Městu má ZT Energy za pronájem každý rok zaplatit bezmála šest milionů. „Město i nadále zůstává vlastníkem sítě kotelen. Z nájemného budeme postupně splácet úvěr na sedmadvacet milionů. Ten jsme si vzali na předčasnou splátku oprav rozvodů a technologií kotelen tehdejšímu investorovi,“ informoval místostarosta Blanska Ivo Polák.

Ročně by také soukromá společnost měla do běžných oprav investovat půl milionu. Podle Poláka byla hlavní prioritou města garance co nejnižší ceny tepla pro koncové odběratele. Ta by příští rok neměla překročit 551 korun za GJ a u podobných soustav patří mezi nejnižší na jižní Moravě. V této hladině by se měla udržet i v následujících čtyřech letech.

Tento krok nejužšího vedení města ostře kritizovala blanenská opozice. O problematice centrálního zásobování teplem sice město udělalo na jaře pro zastupitele seminář, ale o dalším vývoji je už podle Zbyňka Pokorného (Piráti) průběžně neinformovalo. „Nikde jsem nedohledal, kdo a kdy schválil vypsání výběrového řízení na provozovatele kotelen. Trváme na tom, že o schválení provozování soustavy kotelen má rozhodovat zastupitelstvo. Nejedná se pouze o pronájem, ale o podnikání a výkon licencované činnosti,“ uvedl Pokorný.